Sobota ni prinesla veselja

5.2.2023 | 09:30

Zmage so se na prvem februarskem obračunu prve rokometne lige že v petek veselili le trebanjski rokometaši, včeraj pa so vse zasedbe naše regije zabeležile poraze.

Prvi tekmovalni krog v drugem mesecu koledarskega leta je za moštva Lige NLB predstavljal prvi preizkus po premoru zaradi nedavnega svetovnega prvenstva, za vse zasedbe slovenske rokometne elite pa so dvoboji v 14. krogu državnega prvenstva bili priložnost za nove osvojene točke ob prelomu sezone v drugo polovico.

LIGA NLB, 14. KROG

Sobota, 4. februarja:

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : MRK KRKA 31:27 (17:10)

Strmljan, Janc in Vlah po 5; Knavs 6, Bradeško, Stanojević, Vukić in Kukman po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Strmljan (RK Celje Pivovarna Laško)

Celjani so na svoji prvi ligaški tekmi po poldrugem mesecu dolgem premoru zaradi nedavnega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem osvojili obe točki in znova zavzeli prvo mesto na razpredelnici, za zmago nad srčnimi Novomeščani pa so se morali pošteno potruditi.

Tekma je bila zelo živčna, sodnika Igor in Dejan Ivančič sta pokazala kar štiri rdeče kartone, pri domačinih ga je prejel Aleks Vlah, pri gostih pa trener Mirko Skoko, Žan Grojzdek in Veljko Stanojević.

Po prvem polčasu ni kazalo na "dramo" v mestu ob Savinji, saj so gostitelji po vodstvu z 8:7 povsem zagospodarili v dvorani Zlatorog in si tik pred odhodom na veliki odmor po golu Tadeja Mazeja priigrali že osem golov prednosti (17:9).

A izbranci domačega trenerja Alema Toskića so v uvodnih dvajsetih minutah drugega polčasa prikazali zelo medlo predstavo, kar so Dolenjci izkoristili in v 48. minuti izenačili na 24:24.

Prelomni trenutki dvoboja so vendarle minili v znamenju domačih rokometašev. V naslednjih štirih minutah so naredili delni izid 4:0 in povedli z 28:24. V sami končnici si kljub stalnemu pritisku gostov in nekaterim vročekrvnim dogodkom niso dovolili novih stresnih trenutkov, so pa izgubili nekaj energije, ki jo bodo potrebovali za četrtkovo tekmo lige prvakov v francoskem Nantesu.

Zasedba iz Celja bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, novomeška pa bo gostila Slovenj Gradec.

IZJAVI PO TEKMI

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Za nas je to zelo pomembna zmaga. Vedeli smo, da je vsaka prva tekma zelo zahtevna. Nismo dovolili, da bi se zgodilo presenečenje. Prvi polčas smo odigrali resnično dobro, v nadaljevanju pa nekoliko popustili. Dogajanja v drugem polčasu ne bom komentiral, saj gledam le na svojo ekipo. Pomembni sta dve točki in zdaj se osredotočamo na tekmo lige prvakov."

Mirko Skoko, trener Krke: "Prvi polčas smo odigrali nekoliko slabše. Napravili smo veliko število tehničnih napak. Tudi realizacija napadov je bila slaba. Nismo se uspeli privaditi na sodniški kriterij. V drugem polčasu smo se nanj uspeli privaditi, v obrambi pa smo začeli igrati bolje. Celjanom smo se povsem približali, a napravili nekaj napak in Celje Pivovarna Laško je s svojo kakovostjo uspelo to izkoristiti. Tudi tokrat smo dokazali, da lahko enakovredno igramo z vsemi najboljšimi ekipami v Sloveniji. Še vedno pa čakamo na prvo zmago proti Celju Pivovarni Laško, Gorenju Velenju ali Trimu Trebnjem. Proti Celjanom smo bili obakrat blizu in verjamem, da nam bo v prihodnje uspelo doseči to zmago."



RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE 26:28 (12:13)

Miličevič 7 (1), Grum 6; Sokolič 11 (6), Tajnik 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Sokolič (RK Gorenje Velenje)

Velenjčani so na osrednji tekmi 14. kroga zmagali v Ribnici in so še naprej tik za petami tekmecev iz Celja in Trebnjega. Prvi imajo tri, drugi pa točko prednosti, a rokometaši iz Šaleške doline imajo v dobrem še zaostalo tekmo 12. kroga, ko bodo 22. februarja v svoji Rdeči dvorani gostili Škofjeločane.

Izbranci domačega trenerja Boruta Mačka so bili večji del prvega polčasa v prednosti. V 18. minuti so po golu Mitje Nosana povedli z 9:6, končnica prve polovice tekme pa je minila v znamenju Velenjčanov.

V 26. minuti so po golu Domna Tajnika izenačili na 11:11, minuto pred odhodom na veliki odmor pa po dveh verižnih zadetkih Kenana Pajta povedli s 13:12.

V drugem polčasu se je nadaljeval odprt boj za vsak košček igrišča, malenkostno bolj preudarni in zbrani pa so bili varovanci gostujočega trenerja Zorana Jovičića.

Ose so v 45. minuti po golu Branka Predovića povedle za tri gole (20:17). Gostitelji v nadaljevanju niso popustili, osem minut pred koncem tekme so gostom povsem zadihali za ovratnik (23:24).

Velenjčani so v sklepnih minutah ohranili mirno kri. Na vročem igrišču v Ribnici so osvojili obe točki in s tem doseli zastavljen cilj.

V velenjski ekipi je bil z enajstimi goli najbolj učinkovit Tilen Sokolič, štiri je prispeval Tajnik. Pri Ribničanih je Uroš Miličevič dosegel sedem, Janez Grum pa šest zadetkov.

Ekipa iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru. Velenjska bo sredi tedna gostila mariborski Branik, v soboto pa jo v gosteh čaka še prva tekma osmine finala v evropskem pokalu proti ciprski ekipi Sabbianco Anorthosis Famagusta. Evropski obračun čaka tudi Ribničane, ki se bodo pomerili z norveško zasedbo Runar Sandefjord Elite.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Miličevič, rokometaš Rika Ribnice: "Najprej bi čestital gostom za težko prigarano zmago. Borili smo se, vendar mislim, da je končna razlika posledica naših tehničnih napak v napadu in nezbranosti v določenih trenutkih. Popraviti moramo veliko stvari, ampak iz te tekme lahko povlečemo nekaj dobrega. V primerjavi s tekmo v Ivančni Gorici smo pokazali, da smo prava ekipa. Sedaj že gledamo na naslednjo tekmo, ko igramo na Norveškem, s katere želimo prinesti ugoden rezultat."

Tilen Sokolič, RK Gorenje Velenje: "Vedeli smo, da nas čaka zahtevno gostovanje v Ribnici, ki je vedno neugoden tekmec. To se je tudi pokazalo. Mogoče je bilo prisotne malo treme in nezbranosti, kar je botrovalo preveč napakam. Gre za našo prvi tekmo po premoru. Mislim, da smo vseeno zasluženo slavili zmago in moramo tako nadaljevati."

RK KRŠKO : RK SLOVENJ GRADEC 26:34 (15:19)

Šibanc (2) in Romih po 5; Štumpfl 8 (4), Cvetko 6 (1).

STATISTIKA

Igralec tekme: Rok Cvetko (RK Slovenj Gradec)

Koroška zasedba je v Posavju dosegla sedmo zmago v tej sezoni, po njej se je po številu točk izenačila s petouvrščeno Krko, ki je danes v Celju drago prodala svojo kožo.

Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi, v končnici pa so zagospodarili gostujoči rokometaši in si priigrali prednost štirih golov (19:15).

Druga polovica tekme pa je minila v znamenju varovancev gostujočega trenerja Ivana Vajdla, ki so bili vselej korak pred gostitelji, največ pa so vodili za devet golov (28:19).

V koroški zasedbi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Uroš Štumpfl z osmimi in Rok Cvetko s šestimi goli, v posavski pa sta Mitja Romih in Alen Šibanc dosegla po pet zadetkov.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Slovenj Gradca pa v Novem mestu pri neposrednih konkurentih na prvenstveni lestvici.

IZJAVI PO TEKMI

Marko Sintič, rokometaš Krškega: "V tekmo smo vstopili z željo po zmagi. Priključek smo držali prvih 25 minut nato pa so nas tehnične napake oddaljile od manjše razlike ob polčasu. Tudi v drugi polčas smo vstopili slabo, saj se je tekmec dobro pripravil na našo igro in jo onemogočili. Moramo gledati naprej in garati za nove točke."

Gašper Dobaj, rokometaš Slovenj Gradca: "Definitivno je bila tekma zahtevna, ampak smo se na Krško dobro pripravili, kar se je pokazalo tudi na igrišču. Zadovoljni smo z našo igro in osvojenima točkama. Krškemu želim vse najboljše v nadaljevanju sezone."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD KOPER 25:27 (11:14) Zavodnik 8, Cirar 6; Kete 8, Zugan, Žagar in Poklar po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Rok Jelovčan (RD Koper)

Koprčani so na vročem gostovanju - sredi tega tedna so v Stični v zaostali tekmi 7. kroga klonili Ribničani - osvojili pomembni točki in so še naprej v zgornji polovici razpredelnice.

Primorci so bili večji del dvoboja v prednosti, a Dolenjci so bili vselej zelo blizu in jih ogrožali. Po zaostanku treh golov ob polčasu (11:14) so jih v začetku druge polovice tekme ujeli (15:15).

Do 49. minute je bila tekma povsem odprta (20:20), nato pa so si gosti znova priigrali tri gole prednosti (24:21).

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so jim do zadnjega zvoka sirene dihali za ovratnik, Koprčani pa so v prelomnih trenutkih dvoboja pravočasno dosegali zadetke in bili vselej majhen korak pred njimi.

V primorski zasedbi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Andraž Kete, v dolenjski pa Denis Zavodnik. Oba sta dosegla po osem golov.

Ekipa iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ljubljani, koprska pa bo gostila Riko Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Denis Zavodnik, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Za nami je tekma kot smo jo pričakovali, težka, borbena in napeta do samega konca. Na koncu nam je mogoče zmanjkalo malo moči, pa tudi kakšna zadeta sedemmetrovka več. Mislim, da so bili gostje danes z glavo pri stvari, pokazali so, da so zelo močna ekipa, tako, da jim čestitam na zmagi."

Rok Jelovčan, rokometaš Kopra: "Pričakovali smo težko gostovanje, SVIŠ je na zaostali tekmi premagal Ribnico, vedeli smo, da so v formi in nekako smo se morali sestaviti in vzeti ti dve piki. Na srečo nam je to danes uspelo. Čestitam vsem našim fantom in nasprotniku."

* Izidi, 14. krog:

- petek, 3. februar:

Trimo Trebnje - Dobova 31:17 (12:8)

- sobota, 4. februar:

Celje Pivovarna Laško - Krka 31:27 (17:10)

Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan 25:33 (14:18)

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 26:28 (12:13)

Krško - Slovenj Gradec 26:34 (15:19)

Maribor Branik - Jeruzalem Ormož 24:29 (11:14)

Sviš Ivančna Gorica - Koper 25:27 (11:14)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 14 13 0 1 457:377 26

2. Trimo Trebnje 14 12 0 2 461:361 24

3. Gorenje Velenje 13 11 1 1 423:341 23

4. Riko Ribnica 14 8 1 5 414:409 17

5. Krka 14 8 0 6 407:387 16

6. Slovenj Gradec 14 7 2 5 405:399 16

7. Koper 14 7 1 6 402:367 15

8. Jeruzalem Ormož 14 5 2 7 365:409 12

9. Urbanscape Loka 13 3 3 7 339:366 9

10. Sviš Ivančna Gorica 14 2 5 7 357:411 9

11. LL Grosist Slovan 14 3 2 9 400:429 8

12. Dobova 14 3 1 10 345:408 7

13. Maribor 14 2 2 10 353:398 6

14. Krško 14 2 2 10 365:431 6

