Zakaj so vonjali dim? Voda na Senovem in v Brestanici spet pitna

6.2.2023 | 07:00

Na Otočcu je pogorel plastični zabojnik z odpadki. (Foto: PGD Otočec)

Včeraj ob 5.04 so na Seidlovi cesti v Novem mestu v večstanovanjskem objektu stanovalci zaznali vonj po dimu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt in opravili meritve sproščanja nevarnih plinov, ki jih niso zaznali.

Pogorel kontejner

Ob 9.53 je v Skalni ulici na Otočcu, občina Novo mesto, gorela vsebina plastičnega zabojnika. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Otočec je zagorel tudi kontejner. Gasilci so požar pogasili, vendar je zabojnik uničen.

Voda spet pitna

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica (včeraj so jim vodo dovažali z gasilskimi cisternami) Kostak obvešča, da je voda spet primerna za pitje in druge prehrambene namene.

Priporočajo, da ušporabniki izperejo interno instalacijo svojega objekta, da priteče na pipe sveža voda iz vodovoda.

Jutri motena dobava vode

Komunala Brežice uporabnike pitne vode iz Krške vasi, Dolenjih in Gorenjih Skopic, Župeče vasi, Cerkelj, Zasapa, Črešnjic, Gazic, Hrastja, Račje vasi, Boršta, Gorenje in Dolenje Pirošice, Vrhovske vasi, Bušeče vasi, Izvira, Stojanskega Vrha, Vinjega Vrha Kraške vasi, Čedma, Brvi in Kamenc obvešča, da bo v torek, 7. 2., med 7.30 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽANC, na izvodu ROŽANEC DESNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu SKLADIŠČE, DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG, izvod 1. ŽAGA – BLOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.