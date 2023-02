Gorjanski spev prepeva že deset let! Ob jubileju polna dvorana

6.2.2023 | 12:50

Vokalna skupina Gorjanski spev na jubilejnem koncertu ob 10-letnici delovanja. Veseli so bili navdušene publike.

Nastopila je citrarka Tanja Zalokar.

Janez Lekše s sinom

Prireditev sta vodila Matej Krmc in Branka Petkovšek.

Šentjernej - Ljubezen do slovenske ljudske in narodne glasbe, pa zabavnih in drugih pesmi je združila mlade fante in može, ki so se povezali v vokalno skupino Gorjanski spev. Lani so praznovali deset let delovanja, zaradi korona razmer pa so prvi okrogli jubilej proslavili minuli konec tedna s koncertom v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Pevci iz različnih krajev pod Gorjanci, ki prepevajo pod umetniškim vodjem priznanega zborovodje Milana Pavliča, so se pred polno dvorano poslušalcev tokrat predstavili z ljudskimi pesmimi ter Slavkovimi in Avsenikovimi napevi.

Program je bil pester, fantje, ki so večina že prepevali v različnih zborih, kar nekaj pa jih zna tudi igrati na kak instrument, pojejo večglasno. Repertoar vztrajno širijo in na različnih nastopih razveseljujejo mnoge. Nemalokrat popestrijo različne kulturne in druge dogodke.

Na jubilejnem koncertu so se spomnili vseh dosedanjih pevcev. Trenutno v skupini prepevajo: David Pavlič, Urban Iglič, Janez Lekše, Jure Zamida, Aleš Jarkovič, Kristjan Krmc, Marko Bregar, Joško Mesojedec in Ciril Miklič.

Kot gostje so nastopili učenci Šole harmonike Diaton ter citrarka Tanja Zalokar. Veseli so bili čestitk nekaterih okoliških zborov.

Pevci Gorjanskega speva se zahvaljujejo vsem sponzorjem, donatorjem in ostalim za vsakršno pomoč. Z veseljem bodo vztrajali, kot pravijo, pa medse toplo vabijo nove člane, da se glasovno še okrepijo.

L. Markelj, foto: Luka Rifelj

