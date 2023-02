Prihaja serija polarnih juter, mraz lahko pritisne tudi do -15 stopinj

6.2.2023 | 08:15

Foto: arhiv lokalno.si

Zima še zdaleč ni rekla zadnje besede.

Da bo Slovenija v naslednjih dneh v primežu polarne zračne mase, je že znano. Pritiskanje mrazu se bo iz dneva v dan stopnjevalo, pri čemer nas najhujša jutra čakajo v sredo, četrtek in petek. Kot so napovedali meteorologi pri Agenciji RS za okolje, nas danes čaka zmerno do pretežno oblačen dan, pihal pa bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno, v sredo bo nato sprva precej jasno z mrzlim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda povečala. Severovzhodni veter se bo spet okrepil, prav tako burja na Primorskem. V četrtek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo počasi slabel.

Vdor polarnih zračnih mas

Vremenske razmere je nekoliko podrobneje predstavil meteorolog Gregor Skok, ki bdi nad portalom ciklon.si. Kot je pojasnil, je segrevanje v stratosferi, zaradi česar so se oslabili »zonalni vetrovi,« že prineslo »vdor polarnih zračnih mas v zmernih geografskih širinah«. Polarni zrak bo po njegovih napovedih nad Evropo vztrajal kar nekaj časa, ob tem pa temperaturne anomalije v prihodnjem tednu nad Slovenijo kažejo med 4 in 6 stopinjami pod dolgoletnim povprečjem. »Ob jasnih nočeh bodo jutra mrzla, sploh tam, kjer je snežna odeja, bo tudi po nižinah lahko pod -15 stopinjami Celzija.«

»Vprašanje pa je, koliko bo jasnih in mirnih noči. Gledali bomo ples višinskih jeder blizu nas pod anticiklonom, ki bo kraljeval nad severno in deloma srednjo Evropo,« je navedel ter dodal, da se bo Slovenija nahajala na robu grebena, občasno pa se nam bodo približale oziroma nas bodo prehajale višinske motnje. Eno takih, »ki bo prinesla tudi nekaj naletavanja snežink,« gre pričakovati v noči na četrtek.

Skratka, v tem tednu nas torej čaka večinoma suho in mrzlo vreme z nekaj sonca, pri čemer ni izključeno, da bomo »ob koncu tedna spet pod vplivom višinskega jedra hladnega zraka.« Skok ob tem opozarja, da glede tega modeli še niso usklajeni, a je trenutno najbolj verjetno, da se bo greben z bistveno toplejšim zrakom v višinah razširil nad območje Alp.

S. R.