Oskrba zapuščenih živali je dolžnost občine

6.2.2023 | 14:00

Skupina veterinarsko urejenih prostoživečih mačk iz okolice Novega mesta (Foto: Društvo za zaščito živali Novo mesto)

Žužemberk, Straža - Društvo za zaščito živali Novo mesto opozarja na problem prostoživečih živali v občini Žužemberk – Ta že več kot dve leti nima sklenjene pogodbe z zavetiščem za živali



Po zakonu je oskrba prostoživečih živali dolžnost vsake občine, po zadnjih spremembah Zakona o zaščiti živali pa je celo predvidena kazen od 800 do 10.000 evrov za odgovorne osebe občine, ki tega ne spoštujejo. V Društvu za zaščito živali Novo mesto so opozorili, da Občina Žužemberk že več kot dve leti nima sklenjene pogodbe z nobenim zavetišče za zapuščene živali. »Že dlje časa se na različne načine trudimo prepričati občino, naj izpolni svoje zakonske dolžnosti, žal neuspešno,« so poudarili.

Kot so povedali, občani na društvo kličejo z vprašanji, kaj naj počnejo z zapuščenimi živalmi, predvsem mačkami, ki naj bi jih bilo kar precej. »Zavetišče jih zavrne, saj vedo, da brez sklenjene pogodbe z občino, ne bodo dobili povrnjenih stroškov,« pravijo v društvu in dodajajo, da se strinjajo, da je spodbujanje odgovornega lastništva »naložba v prihodnost« in način, da se prepreči nove zavržene živali. »Pozdravljamo, da je občina začela z izvajanjem akcije sterilizacij in kastracij lastniških mačk, kar je tudi korak k sistematičnemu zmanjševanju števila zapuščenih mačk. Ampak to samo po sebi ne reši problematike živali, ki so že zapuščene, poleg tega pa zavetišča oskrbujejo tudi druge vrste nikogaršnjih hišnih živali, ne samo mačke. Subvencionirali so tudi sterilizacije prostoživečih mačk, kar se na prvi pogled zdi v redu, mi pa iz prakse vemo, da takšna pomanjkljiva oskrba ni dovolj, saj je potrebno opraviti še druge preventivne in kurativne posege, ki pa v tej akciji niso bili vključeni.«

Poudarjajo, da je nedopustno, da zapuščene živali na nekem območju toliko časa niso oskrbovane. »Niti pomisliti si ne upamo, koliko jih je v tem času umrlo zunaj v mukah in kakšne posledice je to pustilo na populaciji nikogaršnjih in prostoživečih mačk, ker se ni nadzorovalo razploda!« Zadevo je društvo prijavilo tudi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki z občino menda navezala stik, a rezultatov tega še niso zaznali. Rečeno jim je bilo, da bodo pogodbo z Zavetiščem Turk podpisali s 1. januarjem letos, kar pa se še ni zgodilo. »Sezona spomladanskih zavrženih mačjih mladičev se približuje z veliko hitrostjo, mi pa že ta trenutek ne vemo, kako naj pomagamo občanom Žužemberka, ki nas kličejo na pomoč,« so dejali.

V društvu dodajajo, da tudi Občina Straža ni obnovila pogodbe z zavetiščem, ki je potekla spomladi 2022. »Po našem prigovarjanju so sicer izdali naročilnico zavetišču, da je zadeva vsaj za silo urejena, sicer še vedno ni skladna z zakonom, nove pogodbe pa po naših informacijah še niso sklenili z nikomer, niti do zdaj nismo še zasledili javnega razpisa za izbiro izvajalca, ki so ga obljubljali.«

KAJ PRAVIJO NA OBČINAH?

Na Občini Straža so nam potrdili, da so do zdaj situacijo reševali z naročilnico, imajo pa že pripravljen razpis, ki ga bodo objavili prihodnji teden.

Na žužemberški občini poudarjajo, da se niso izogibali odgovornosti, a so postali po negativnih izkušnjah v preteklosti, ki so občini povzročali velike in neopravičljive stroške, bolj pozorni. Kot je pojasnil direktor občinske uprave Tomaž Hrastar se je dogajalo, da so predvsem lastniki vikendov iz drugih občin prijavljali najdbo živali, zavetišče je prišlo po njih, občina je plačala stroške oskrbe, nato pa naj bi jih zavetišče znova izpustilo na kraju najdbe.

Mojca Žnidaršič