Ob cesti ležal poškodovan moški. Kaj se je zgodilo?

6.2.2023 | 11:35

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto okoli 21.30 obveščeni, da ob cesti med Ločno in Ragovsko ulico v Novem mestu leži moški. Takoj so se odzvali, moškega našli in ugotovili, da je poškodovan. Na kraj so poklicali reševalce, ki so 38-letnika, ki je imel v krvi nekaj manj kot tri promile alkohola, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine in vzrok za nastanek poškodb policisti še preverjajo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Povzročitelja nesreč pod vplivom alkohola

V petek okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča na lokalni cesti med naseljema Bela Cerkev in Drage. 70-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola.

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Brežicah so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 16. uri. 60-letni voznik je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 51-letne voznice. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola. Preiskava še poteka.

Pijana in brez vozniške

Policisti PP Dolenjske Toplice so med kontrolo prometa na Dvoru v petek okoli 21. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Renault twingo. 33-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,67 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prevrnil se je s traktorjem s priklopnikom

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o prevrnjenem traktorju pri naselju Apnenik. Ugotovili so, da je 57-letni voznik traktorja s pripetim priklopnikom na poledenelem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad traktorjem in se prevrnil. Voznik se v nesreči ni poškodoval, na traktorju in priklopniku pa je nastala večja premoženjska škoda. Policisti okoliščine in odgovornost za nesrečo še preiskujejo.

Trčila in pobegnila

Včeraj nekaj po 11. uri je na bencinskem servisu v Šentjerneju voznica osebnega avtomobila trčila v parkirano vozilo in pobegnila s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti 21-letno pobeglo voznico izsledili v okolici Šentjerneja. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo zoper njo uvedli postopek o prekršku.

Pridržali so ga

V noči na nedeljo so policisti med kontrolo prometa v Šentjerneju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 52-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,0 mg alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v dve hiši

V noči na nedeljo je v Črnomlju nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V petek med 5. in 7. uro je v naselju Osrečje na območju PP Šentjernej neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skoz vrata vlomil v hišo. Tudi tam je nastala le škoda, povzročena z vlomom.

Pijan razgrajal v lokalu

Policiste PP Trebnje sov petek zvečer poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Trebnjem, kjer je pijan moški nadlegoval osebje. 34-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Zaloke, Mostec, Čatež ob Savi) prijeli 37 državljanov Kube, 28 državljanov Maroka, 18 državljanov Rusije, deset državljanov Bangladeša, sedem državljanov Sirije, šest državljanov Alžirije, tri državljane Iraka in po enega državljana Afganistana, Etiopije, Belorusije in Palestine in na območju PP Metlika (Rakovec, Želebej) devet državljanov Irana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 2. in 6. 2. posredovali v 163. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 505 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru in v Trebnjem kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj hude telesne poškodbe, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.