Truplo v Savi

7.2.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; Društvo potapljačev Vidra Krško)

Sinoči ob 18.51 so v bližini Mosteca, občina Brežice, v reki Savi opazili mrtvo osebo. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom izvleki pokojno na brežino in jo predali pogrebni službi ter nudili pomoč z razsvetljavo kraja dogodka. Na kraju so bili prisotni reševalci in zdravnik NMP Brežice.

Z gasilci do onemoglega

Ob 11.44 so v naselju Tribuče, občina Črnomelj, gasilci PGD Adlešiči in Tribuče s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, pomagali pri oskrbi in prenosu onemogle osebe ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Dimniška požara

Ob 11.45 so posredovali gasilci PGD Pišece in PGD Globoko v naselju Blatno, kjer je prišlo do dimniškega požara na stanovanjskem objektu. Gasilci so del ostrešja okoli dimnika pogasili in pregledali objekt s termo kamero.

Minulo noč ob 0.14 pa so tudi v Stopičah, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika s termo kamero in ga na koncu očistili.

Razlito kurilno olje

Ob 19.59 so posredovali gasilci PGE Krško v Ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, kjer so z absorbentom posuli kurilno olje v dolžini približno 30 metrov.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Krške vasi, Dolenjih in Gorenjih Skopic, Župeče vasi, Cerkelj, Zasapa, Črešnjic, Gazic, Hrastja, Račje vasi, Boršta, Gorenje in Dolenje Pirošice, Vrhovske vasi, Bušeče vasi, Izvira, Stojanskega Vrha, Vinjega Vrha Kraške vasi, Čedma, Brvi in Kamenc, da bo danes med 7.30 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA, na izvodu FLAMINGO-METLIŠKA CESTA;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP KZ DRAGATUŠ, TP MALI NERAJC, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. SELA, TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 6. IVANA ROBA.

Nnadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD 1990.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Straža predvidoma med 11.00 in 13.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.