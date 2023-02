Pomoč na domu - Občina bo dala več

7.2.2023 | 10:00

V občini od lani deluje tudi Prostofer. (Foto: arhiv DL)

Škocjan - Pomoč na domu lani uporabljalo sedem Škocjančanov – Strošek občine malo manj kot 7 tisoč evrov – Prostofer zaživel

V občini Škocjan pomoč na domu izvaja DSO Novo mesto. Konec aprila poteče zdajšnja pogodba, za sklenitev nove pa bo podlaga nova, nekoliko višja cena te socialno varstvene storitve, ki so jo svetniki sprejeli na zadnji občinski seji. Cena urne oskrbe bo višja za 0,43 evra oz. za 1,65 odstotka, znesek prispevka posameznika pa bo ostal enak.

Efektivna ura bo po novem stala 26,37 evra, od česar bo 17,48 evra pokrila Občina Škocjan, uporabnik pa 8,53 evra. Nedeljska ura je dražja in znaša 32,74 evra; občina tu primakne 22,53, posameznik pa 10,21 evra. Cena na praznik pa je najvišja – 34,86 evra (občina 23,99 evra in uporabnik 10,87 evra).

Kot pravi višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti na Občini Škocjan Martina Hočevar, je lani tovrstno pomoč koristilo sedem občanov, in sicer različno dolgo in različno število ur. Med uporabniki so bile tri ženske in štirje moški. Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti socialno oskrbo v obliki pomoči na domu za 3,5 odstotka starejših od 65 let, kar pomeni za 17 oseb. »Občino je doplačilo pomoči na domu lani stalo nekaj manj kot 7 tisoč evrov,« pravi Hočevarjeva. Predlani je bil znesek za slabih 140 evrov višji.

Domsko oskrbo trenutno koristijo trije občani, na letni ravni pa jih je od 7 do 10.

V občini od lani deluje tudi Prostofer. »Posamezniki ga uporabljajo in zahvala gre vsem prostovoljcem. Občina Škocjan ima socialni čut do starejših in ranljivih skupin. Pomoč na domu, ki je sicer zakonska obveza, in Prostofer sta načina, ki starejšim nudita možnost, da na stara leta lahko dlje ostanejo doma, kar si večina tudi želi,« doda župan Jože Kapler.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.



L. Markelj