Kajuh za vse generacije in vse letne čase

7.2.2023 | 11:00

Reštanj

- V počastitev slovenskega kulturnega praznika, praznika krajevne skupnosti Senovo ter Kajuhovega leta je v Reštanju v prostorih ''Mašinhausa'', nekdanje strojnice premogovnika Senovo, sinoči potekal literarni večer z naslovom Kajuh za vse generacije in vse letne čase. Ob 100. obletnici rojstva Karla Destovnika Kajuha so ga zasnovali številni senovski kulturni ustvarjalci.

Nedaleč od strojnice je XIV. divizija v noči z 9. na 10. februar 1944 napadla nemško postojanko in uničila naprave v premogovniku in prav temu dogodku je posvečen krajevni praznik na Senovem. Literarni večer, posvečen Karlu Destovniku Kajuhu, ki je vodil kulturniško skupino XIV. divizije, je potekal v soorganizaciji Krajevne skupnosti Senovo, Valvasorjeve knjižnice Krško ter članic in članov Bralnega krožka DU Senovo.

Po uvodnih pozdravih predsednika sveta KS Senovo Davida Vižintina, direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško Urške Lobnikar Paunović in vodje bralnega krožka Bože Ojsteršek so ustvarjalci z izborom Kajuhovih besedil orisali čas, v katerem je pesnik živel, ustvarjal in deloval, ter predstavili njegovo kratko, a ustvarjalno življenje.

S Kajuhovimi deli so se predstavili: Zara Djordjević, Zala Kozole, Domen Jeler, Alenka Poznič, Urška Šoštar, Radica Knez – kot naključni bralci in recitatorji: Matej Ulčnik, Zvonko Marinič, Samo Omerzu, Dimitrij Marinič, Jaka Pavlič, Grega Šoštar Pribožič, Ožbej Behin in Branko Margon.

Bralci DU Senovo: Karmen Perme, Meri Krušič, Milka Butkovič, Sonja Gabrič, Tatjana Umek, Loti Ašič, Tončka Gabrič in Fanika Požun so predstavili odlomke iz Senovske kronike NOB, s poudarkom na dogajanju na Reštanju, in se dotaknili Kajuhove pesniške veličine.

Obiskovalci so si ogledali še film o Kajuhovem življenju. Karel Destovnik Kajuh je avgusta 1943 odšel v partizane na Dolenjsko in v Posavje. Postal je vodja kulturniške skupine XIV. divizije, ki je pripravila številne mitinge na osvobojenem ozemlju Dolenjske. V partizanih ni veliko ustvarjal, med drugim pa je napisal Pesem štirinajste divizije. V začetku januarja 1944 je bila XIV. divizija poslana iz Suhe krajine na Štajersko. Člani kulturniške skupine XIV. divizije so se 22. februarja nastanili na Žlebnikovi domačiji v Zavodnju. Hišo je napadla večja skupina nemških vojakov ter orožnikov in v napadu je pod streli slovenskega orožnika Franceta Černeta padel tudi Karel Destovnik Kajuh, star je bil komaj 22 let. Julija 1953 je bil, kot edini slovenski kulturnik, razglašen za narodnega heroja.

Tekst in foto: B. C.

