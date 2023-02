Na sodišču ponovno o brutalnem umoru žene - sodba Šterbanu razveljavljena

7.2.2023 | 12:00

Franc Šterban na krškem sodišču (Foto: arhiv DL; J. K.)

Ljubljana/Krško - Višje sodišče v Ljubljani je presodilo, da Okrožno sodišče v Krškem ne bi smelo sprejeti priznanja 80-letnega Franca Šterbana, ki je priznal krivdo za umor žene, saj za to ni bilo pogojev. Sodbo je razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Čeprav je 24. marca lani na predobravnavnem naroku Šterban priznal krivdo za umor žene in bil obsojen na 15-letno zaporno kazen, se je njegova obramba na sodbo uspešno pritožila. Iz prvostopenjske sodbe namreč ni razvidno, da bi sodišče, preden je sprejelo sklep o sprejetju priznanja krivde, "v potrebni meri opravilo razumno presojo obtoženčevega priznanja", poroča Delo.

Obtožencev zagovornik Peter Prus Pipuš je na seji pritožbenega senata, ki je potekala 30. januarja, dejal, da je bilo že na začetku obravnave kazenske zadeve storjenih nekaj procesnih kršitev. Del dokazov je bil izločen že v fazi preiskave, vendar se je sodna izvedenka kljub temu seznanila s spisom sestavljenim v preiskavi, tudi z iz njega izločenimi dokumenti.

Prus Pipuš je na predobravnavnem naroku opozoril tudi, da v tem primeru ni šlo za umor, temveč kvečjemu za uboj na mah ali uboj, za kar je zagrožena nižja zaporna kazen. V pritoži se je zavzel za to, da višje sodišče sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Sodišče je na pritožbeni seji še istega dne sklenilo, da je pritožba utemeljena.

Obtoženi, kot kaže potek na prvostopenjskem sodišču, sploh ni razumel, da priznava krivdo, ne le z vidika objektivnih zakonskih znakov, ampak tudi z vidika svojih subjektivnih elementov in znakov (prištevnost, naklep). Poleg tega prepričanje o nedovoljenosti dokaznega gradiva, na katerem temelji obtožbeni očitek, kot je poudaril senat treh višjih sodnic, ni združljivo z institutom priznanja krivde, še poroča Delo.

Sodba krškega sodišča, so poudarile višje sodnice, namreč nima razlogov za zaključek, da je bil Šterban v inkriminiranem času (le) zmanjšano prišteven, "kar pomeni, da bistvenih okoliščin za ugotovitev obtoženčeve krivde kot odločilnega dejstva sploh ni mogoče preizkusiti".

Šterbana je sicer sodišče septembra lani spoznalo za krivega umora žene in mu prisodilo 15 let zapora. Obtožnica ga je bremenila, da je novembra 2021 s sekiro umoril deset let mlajšo ženo, medtem ko je spala. Šterban je na predobravnavnem naroku dejanje priznal, kot razlog pa navedel jezo, ki da ga je popadla po tistem, ko je ugotovil, da naj bi mu žena ukradla denar, ki ga je zaslužil med večletnim delom v Nemčiji.

STA; M. K.