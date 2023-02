Jožetu Zupanu zlato jubilejno priznanje JSKD

7.2.2023 | 14:15

Trebnje - »Kultura, v katero se skozi tisočere zgodbe shranjuje zgodovina družbe, nam pomaga spoznavati svet in razmerja v njem, z njo gradimo svojo osebnost in vrednostne sisteme, v njej se izražamo in realiziramo kot umna bitja,« je med drugim na sinočnji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje dejal letošnji slavnostni govornik mag. Igor Teršar.

»Slovenska kultura se danes lahko pohvali s pestro raznolikostjo, z razgibanim kulturnim življenjem in z barvitim umetniškim ustvarjanjem ter s široko razvejano mrežo javnih in zasebnih ustanov, nevladnih organizacij, kulturnih društev in samozaposlenih v kulturi. Iz varuha in utemeljitelja nacionalne identitete je prerasla v gibalo razvoja in dinamično ter neodvisno duhovno silo,« je še poudaril Teršar na medobčinski proslavi, poimenovani Prijatlji!

Medobčinsko prireditev, ki jo pripravlja trebanjska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogočajo pa jo občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, so letos po krožnem pravilu gostili v Trebnjem. V imenu občin Mirnske in Temeniške doline je zato ob tej priložnosti zbrane nagovorila županja Občine Trebnje Mateja Povhe. »Kultura je tista, ki omogoča posamezniku, da izraža sebe, hkrati pa je vezni člen, ki povezuje različne izraze, različna mnenja, različna prepričanja. »Kultura je tisto vezivo, ki nas združuje – posameznike in skupnost. To je moč kulture,« je med drugim dejala trebanjska županja.

Kultura, predvsem ljubiteljska, pogosto sloni na izjemnih posameznikih. Eden takšnih je zagotovo Jože Zupan, ki je na slovesnosti prejel zlato jubilejno priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki ga javni sklad podeljuje izjemoma. Zupan je priznanje prejel za več kot 60-letno delovanje, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti, za številne dosežke in presežke, s katerimi je iz pozabe izbrisal pomembna imena in dogodke naše preteklosti, za spodbujanje bralne kulture in ljubezni do umetnosti, ki je zaznamovala generacije mladih bralcev in ustvarjalcev, mojstrov besed in ilustracij, ter predvsem za svojo vseprisotnost in spodbujanje kulture v vseh njenih odtenkih. Priznanje mu je podelila producentka za literarno dejavnost na JSKD Tatjana Vidmar.

Tako kot doslej, je prireditev obogatil pester kulturni program. Obiskovalce so uvodoma pozdravili člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje pod vodstvom dirigenta Primoža Kravcarja in Trebanjske mažorete (sekcija Senior), ki so jih na nastop pripravili trenerki Tina Dolenšek in Tajda Uršič. Uglasbeno poezijo Franceta Prešerna sta predstavila vokalist Mitja Drčar in Robert Petan na kitari, predstavile so se tudi učenke baletne pripravnice Glasbene šole Trebnje in učenke šole klasičnega baleta Trebnje – DROT pod mentorstvom prof. Sabine Selan. Kulturni program je obogatil še Žiga Kravcar na pozavni in ob klavirski spremljavi prof. Zoltana Petra iz Glasbene šole Trebnje. Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je zaokrožil Mešani pevski zbor Leo Fortis pod vodstvom Fernanda Mejías.

J. S.

Foto: Praprotka

Galerija