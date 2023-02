Trojno gorje za začetek

7.2.2023 | 14:40

Odprtje razstave Trojno gorje

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so 5. februarja odprli razstavo Trojno gorje - kako nastane strip.

To je bil prvi dogodek muzeja, s katerim ta hiša začenja obeleževanje 450. obletnice hrvaško-slovenskega kmečkega upora, in sicer v skupnem projektu več ustanov z naslovom Upor / Buna / Revolt 1573–2023. V projektu so združeni slovenski in hrvaški muzeji: Posavski muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kulturni dom Krško, Muzej seljačkih buna / Muzeji Hrvatskog Zagorja, Muzej Brdovec in Muzej grada Zagreba.

Avtor razstave je Jakob Klemenčič, ki je tudi avtor stripa. Razstava prikazuje nastajanje stripa, ki ga je Klemenčič narisal po povesti iz tridesetih let 20. stoletja, v kateri je pisatelj Januš Golec poleg kmečkega upora opisal še epidemijo kuge in turške vpade. Večina zgodbe se dogaja v Pilštanju in širši okolici: na Kozjanskem, v Posavju in Obsotelju, na koncu pa, v opisu znamenite bitke, seže vse do Siska.

Klemenčič na razstavi predstavlja delovni postopek nastajanja stripa: od zbiranja dokumentacije, prek skic in načrtovanja s tušem na papirju narisane stripovske strani, temu pa doda še nekaj razmišljanj o stripu nasploh.

Strip Trojno gorje je izšel konec lanskega leta v sozaložništvu Foruma Ljubljana in Turističnega društva Pilštanj, na voljo je v muzejski trgovini.

Ob odprtju razstave so si udeleženci pod vodstvom kustosinje zgodovinarke Mihaele Kovačič ogledali v muzeju razstavo o kmečkih uporih. Zanimiva je, kot so izvedeli, zgodovina razstave od prve postavitve leta 1957 do dosedanje razstave iz leta 1988. Prav to, sedanjo, razstavo so z nedeljskim ogledom simbolično zaprli pred napovedano jesensko prenovo.

Dogodek je s kulturnim programom sooblikovala skupina pevcev Pilštanjski gospodarji, ki delujejo v okviru Kulturnega društva Lesično-Pilštanj. Njihov član Slavko Toplišek je recitiral še svojo pesem Kmetova poštenost, so sporočili iz Posavskega muzeja Brežice

M. L., foto: Posavski muzej Brežice

