Včeraj dva dimniška požara

8.2.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 13.02 so v Ulici 21. oktobra v Črnomlju, gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj je požar ugasnil, zato so le pregledali okolico s termovizijsko kamero in prezračili prostore, ker je dim prišel skozi zračnike v stanovanja.

Ob 10.39 so gorele so saje v dimniku stanovanjske hiše na Trubarjevi cesti v Velikih Laščah. Gasilci PGD Velike Lašče so zaprli dotok zraka ter očistili in posesali dimno tuljavo.

O drugih morebitnih včerajšnjih in nočnih izrednih dogodkih pa Uprava za zaščito in reševanje ne poroča.

M. K.