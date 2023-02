Na Prešernov dan številne prireditve in brezplačni obiski kulturnih ustanov; sinoči podelili Prešernove nagrade

8.2.2023 | 09:10

Svetlana Makarovič je izpolnila misijo, ki si jo je zadala, da bo namreč na državni proslavi ob podelitvi Prešernovih nagrad tako ali drugače na odru zrecitirala svojo pesem. Nihče je ni oviral. Pesem je zrecitirala v družbi Jaše Jenulla in Borisa A. Novaka. (Foto: Sašo Švigelj / M24)

Državni vrh na sinočnji proslavi (Foto: Sašo Švigelj / M24)

Nagrajenci po sinočnji državni proslavi ob prazniku (Foto: Ministrstvo za kulturo)

Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi pripravili večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove bodo danes za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata, tudi v naši regiji (precej dogodkov najdete v rubriki Namig za permik). Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo tradicionalno pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo pripravilo tradicionalni poklon pesniku ob njegovem spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani, novogoriškem Bevkovem trgu in Grajskem trgu v Mariboru. V Kranju bo potekal tradicionalni Prešernov smenj.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko bo položila venec pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani in nato v spremstvu kranjskega podžupana Janeza Černeta na pesnikov grob v Prešernovem gaju, predsednica republike Nataša Pirc Musar pa bo gostila kosilo v čast letošnjih prejemnikov Prešernovih nagrad. Pogovor z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci bodo zvečer pripravili v kranjskem Prešernovem gledališču.

Sinoči podelili Prešernove nagrade

Najvišja priznanja v slovenski umetnosti so podelili na predvečer praznika na državni proslavi v Cankarjevem domu. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Nagrade Prešernovega skladove nagrade, ki jih podeljujejo za vrhunsko ustvarjalnost zadnjih treh let, so dobili pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in arhitekturni atelje Medprostor.

Slovenskega kulturnega praznika se bodo z različnimi prireditvami spomnili tudi zamejski Slovenci v vseh štirih sosednjih državah, Avstriji, Hrvaški, Italiji in na Madžarskem, ter po svetu.

STA; M. K.