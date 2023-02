Ob kulturnem prazniku podelili Župančičeva priznanja

8.2.2023 | 15:00

Župan z nagrajenci

Maja Weiss

Črnomelj - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja 2023, je v Kulturnem domu Črnomelj potekala osrednja prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek podelil tudi priznanja za delovanje na področju kulture. Rdeča nit prireditve je bila harmonikarsko obarvana, saj je najvišje priznanje - Župančičevo plaketo - prejel Toni Verderber. Župančičevi diplomi sta prejela Fotoklub Črnomelj in Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi. Slavnostna govornica je bila filmska ustvarjalka Maja Weiss, zbrane pa je nagovoril tudi župan.

Toni Verderber je, kot sporočajo z občine, Župančičevo plaketo za leto 2022 prejel za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam ter posameznikom.

Fotoklub Črnomelj je Župančičevo diplomo prejel za izjemen doprinos k prepoznavnosti in kakovosti umetnosti fotografije v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 20-letnici delovanja.

Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi pa je Župančičevo diplomo prejelo za uspešno izvedbo projekta »Uršek se druži« in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili virtuoza na harmoniki Miha Debevec in Robi Novak, Klemen in Mirjam Bojanovič, Andrej Kmetič in Anton Grahek ter Jože Skubic in Folklorna skupina Dragatuš. Prireditev sta povezovala Eva Starešinič in Rok Babič. Organizatorja prireditve sta bila Občina Črnomelj in Območna izpostava JSKD Črnomelj, ki je poskrbela za scenarij in koordinacijo prireditve.

M. K.

Foto: Občina Črnomelj

