Vrbinarji obiskali jedrsko elektrarno

9.2.2023 | 09:00

Foto: Roman Marčun

Vrbina - Člani društva Vrbinar so imeli 25. januarja priložnost za voden ogled po jedrski elektrarni v Krškem.

Po uvodnem delu, ko so jim predstavili delovanje, način in proizvodnjo električne energije, so odšli na voden ogled. Predstavili so jim osrednjo stavbo, v kateri je generator, ogledali pa so si tudi simulator kontrolne sobe, ki je povsem enak dejanskemu prostoru za vodenje JEK.

Člani društva Vrbinar, ki že imajo nekaj izkušenj z delovanjem jedrskega objekta iz časa aktivnosti v nekdanjem lokalnem partnerstvu za umestitev odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, so zastavili tudi nekaj vprašanj, povezanih z delovanjem, varnostjo in morebitnimi zapleti pri delovanju elektrarne ter s skladiščenjem odpadkov.

Po videnem in slišanem lahko zatrdimo, da jedrski objekt deluje varno, varnostni ukrepi so celo strožji, kot jih zahteva mednarodna agencija za jedrsko varnost, tudi na morebitne nepredvidene dogodke, naravne ali druge, so pripravljeni, ekipe redno usposabljajo in skrbijo za posodobitve. Prebivalci, ki živijo v neposredni bližini elektrarne, so lahko povsem prepričani, da je vpliv tega objekta na okolico pravzaprav ničen. Ob tem se člani društva Vrbinar zahvaljujejo tajniku društva Branku Brečku, ki se je zelo potrudil z organizacijo strokovne ekskurzije, pa tudi vodstvu Jedrske elektrarne Krško, da jim je omogočilo ogled.

D. L.