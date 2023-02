Poškodba smučarja na Gačah

9.2.2023 | 07:00

Na Gačah (Simbolna slika; arhiv)

Včeraj ob 10.09 se je pri naselju Komarna vas na smučišču Gače, občina Semič, poškodoval smučar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v kurilnici in v dimniku

Ob 15.17 je v naselju Rašica, občina Velike Lašče, v kurilnici stanovanjske hiše gorelo v kanalu za dovod zraka peči na drva. Gasilci PGD Rašica in Velike Lašče so požar pogasili.

Ob 23.23 so v naselju Radna, občina Sevnica, v dimniški tuljavi stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Boštanj so nadzorovali dimnik do izgoretja saj in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu ATO, IGLA, OKREPČEVALNICA MINUTKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA , izvod 4. ZIDANICE;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA , izvod 4. RESA PROTI PREČNI;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 3.DOL.STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:30 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠOLA TREBNJE, izvod 8. TREBNJE CENTER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.