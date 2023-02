Izničili zaostanek s prve tekme, a po podaljšku izpadli

9.2.2023 | 08:20

Foto: KZS/Filip Barbalić

Foto: KK Krka

Domžale - Košarkarji Krke so izpadli iz Pokala Spar, čeprav so v rednem delu sinočnje povratne tekme s Heliosom v Domžalah nadoknadili osem točk zaostanka iz prve tekme, nato pa so v podaljšku popustili. Na koncu je bilo 89:89 (16:23, 27:17, 20:9, 21:27, 5:13).

Pokal Spar, četrtfinale, 2. tekma, 8.2.

Helios Suns – Krka 89:89 (23:16, 17:27, 9:20, 27:21, 13:5)

Krka: Stergar 14 (7 sk, 3 as, 2 prid. ž.), Jančar Jarc, Cerkvenik 5 (4 sk, 3 prid.ž.), Stipčević 19 (3 sk, 3 as, 2 prid.ž.), Stavrov 11 (1 sk), Vucić 11 (8 sk, 2 as), Jurković 10 (5 sk), Spasojević 8 (4 sk, 2 as, 2 prid.ž.), Škedelj 2 (5 sk), Macura 9 (7 sk, 1 as).

Krkaši, ki so tudi tokrat bili brez poškodovanega Jana Špana, so lov na osem točk zaostanka začeli v petorki Rok Stipčević, Leon Stergar, Miha Škedelj, Radosav Spasojević in Mate Vucić. Na začetku sta bili moštvi izenačeni, v 5. minuti pa so krkaši po košu Vucića prvič povedli (11:10). Domači so nato z delnim izidom 11:2 prišli do vodstva z osmimi točkami prednost, na koncu prve četrtine pa so vodili s 23:16. Drugo četrtino so krkaši odprli z delnim izidom 9:2 za izenačenje na 25 in trener Heliosa Jakara je bil prisiljen vzeti minuto odmora. V 15. minuti so krkaši vodili s 34:29, domači pa so jih v dveh minutah ujeli in povedli s 37:36. Po minuti odmora so s sedmimi zaporednimi točkami prišli so vodstva s 43:37, ob polčasu je bilo 43:40.

Drugi polčas sta s trojkama odprla Stipčević in Stergar in že ob koncu 22. minute so domači zahtevali minuto odmora. Po košu Mihe Cerkvenika so imeli Novomeščani na začetku 24. minute prvič dvomestno prednost (53:43), po še dveh trojkah Stipčevića pa je je bilo sredi 3. četrtine že +16 za Krkaše (59:43). Domači so z drugo minuto odmora zaustavili nalet Krke, ki pa je po treh četrtinah vodila s 63:49. Krkaši so dali prvi koš tudi v zadnji četrtini, potem pa so domači z delnim izidom 6:0 prišli do enomestnega zaostanka.

Že na začetku 32. minute je iz igre zaradi petih osebnih napak odšel prvi strelec krkašev Stipčević, v 36. minuti pa še drugi organizator igre Andrej Stavrov. Gostitelji so to dejstvo izkoristili in vztrajno zmanjševali prednost. Ob koncu 39. minute je bilo le še +2 za krkaše (78:76), potem pa sta Stergar in Spasojević Krki s trojkama priborila osem točk prednosti (84:76), Stergarjev met ob sireni s sredine igrišča pa je žal ostal na obroču. V podaljšku je Novomeščanom zmanjkalo zbranosti in ostali so brez polfinala Pokala Spar.

Helios je prvo tekmo dobil z rezultatom 74:82.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestitam svojim igralcem za prikazano. Prikazali smo eno najboljših predstav letos in ta tekma nam mora biti vodilo za naprej. Ponosen sem na to, kar so fantje pokazali, žal pa se nam po podaljšku ni izšlo. Podaljšek je bilo že težko odigrati brez obeh organizatorjev in tekmo je prelomil prav njihov izostanek zaradi petih osebnih napak. Dokler sta bila na parketu ali Stipčević ali Stavrov, smo tekmo kontrolirali. Špan pa je žal poškodovan in tukaj je tudi nekaj smole. Še enkrat, s prikazanim sem več kot zadovoljen, žal pa se ni izšlo.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo odigrali v Ligi Nova KBM, ko v nedeljo, 12. 2., ob 20.00 gostijo moštvo Zlatoroga. To bo zadnja tekma drugega dela lige, nato pa sledi premor do začetka marca zaradi zaključnega turnirja Pokala Spar in reprezentančnih tekem.

M. K.

