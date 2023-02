Podelili Ganglova priznanja in Ganglovo plaketo

9.2.2023 | 13:10

Letošnji nagrajenci (vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Metlika)

Metlika - Na predvečer kulturnega praznika so na osrednji občinski slovesnosti v nabito polni dvorani Kulturnega doma Metlika podelili priznanja na področju kulture v metliški občini – Ganglova priznanja in Ganglovo plaketo.

Letošnja slavnostna govornica, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika in prejemnica Ganglove plakete v letu 2016 Andreja Brancelj Bednaršek, je spregovorila o pomenu kulture ter njeni navezavi na razvoj turizma in gospodarstva. Dotaknila se je izziva oživitve starega mestnega jedra Metlike, katerega načrti za prenovo so že nekaj let nared ter potrebne sanacije drugih pomembnih kulturnih spomenikov v občini, kot sta Konzum in metliški grad.

Ganglova priznanja in plaketo sta, kot poročajo z metliške občine, podelili županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič in predsednica komisije za podeljevanje Ganglovih priznanj in plaket Anica Kopinič.

Ganglova priznanja za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v minulem enoletnem obdobju, so prejeli:

- Prireditveni odbor Pridi zvečer na grad za organizacijo 30. mednarodnih poletnih kulturnih prireditev »Pridi zvečer na grad«; njegovi člani so Andreja Brancelj Bednaršek, Anica Kopinič, Matjaž Rus, Alenka in Srečko Muc ter Marta Strahinić;

- Janez Pezdirec za ohranjanje in raziskovanje nesnovne ljudske dediščine in produkcije dveh filmov z etnološko vsebino – »Slamna vas - kje je, kdo smo in s čim se ukvarjamo« in »Žganjekuha v Slamni vasi« ter

- Katja Banovec Vrviščar za izjemni dosežek najboljše solistke na koncertu »Za bisernico in tamburaški orkester«, ki ga je s Tamburaškim orkestrom Dobréč izvedla na 40. Srečanju tamburašev in mandolinistov Slovenije v Šmartnem pri Litiji.

Najvišje občinsko priznanje na področju kulture, Ganglovo plaketo, je za pobudo in dolgoletno organizacijo Extempora mladih likovnikov Bele krajine prejela Vladimira Škof. Slikarski extempore mladih likovnikov Bele krajine že več kot 40 let bogati belokranjski kulturni prostor in je kot tak edinstvena prireditev v slovenskem prostoru s tako dolgo tradicijo, so zapisali na Občini Metlika. Na srečanju sodelujejo poleg vseh belokranjskih šol tudi šole iz pobratenih občin, s čimer je prireditev dobila mednarodni pomen. V štiridesetih letih je na njem sodelovalo kot 2000 mladih ustvarjalcev. Njihova dela si je na otvoritvah in razstavah, ki se vrstijo na šolah skoraj celo leto po srečanju, ogledalo na tisoče ljudi. Iz vrst udeležencev slikarskega extempora je izšlo tudi veliko profesionalnih likovnikov – slikarjev, oblikovalcev, kiparjev in arhitektov.

Za kulturni program sta na občinski proslavi poskrbela eden najboljših tamburaških orkestrov na svetu, Tamburaški orkester Dobréč, in mlada, nadarjena vokalistka Viviana Kukar.

Sprejem v Galeriji Kambič

Po zaključeni slovesnosti v Kulturnem domu je županja Martina Legan Janžekovič povabila vse zaposlene v kulturi, ustvarjalce in poustvarjalce iz občine Metlika na sprejem v Galerijo Kambič, na katerem se jim je zahvalila za dobro opravljeno delo na različnih področjih njihovega delovanja, pestro kulturno dogajanje v občini in sooblikovanje bogate kulturne identitete občine. Dejala je, da je ljubiteljska kultura v Metliki zelo dobro razvita, izziv pa predstavlja vzpostavitev kakovostnega podpornega okolja za razvoj kulture, umetnosti in ustvarjalnosti. Občina bo po njenih besedah po svojih najboljših zmožnostih še naprej podpirala kulturno in umetniško ustvarjanje ter zagotavljala čim boljše pogoje za delo zaposlenih v kulturi, ustvarjalcev in poustvarjalcev. Prav tako si bo prizadevala za pridobitev finančnih sredstev za obnovo kulturnih spomenikov in pomembnih stičišč kulture, kot so staro mestno jedro Metlike, Konzum, Kulturni dom Metlika, Ljudska knjižnica Metlika in metliški grad, ki so ogledalo mesta. ''Potencial kulturne identitete Metlike je velik, naša dediščina pa je hkrati tudi naša razvojna priložnost, je dejala županja in se zahvalila tudi vsem letošnjim nagrajencem ter jim zaželela veliko navdiha pri nadaljnjem plodnem ustvarjanju.

Sprejem je s pesmijo popestril Metliški oktet Vitis Metlika, povabljene pa je z energičnim nastopom nazadnje presenetila še Vokalna skupina Duma, so še sporočili iz Metlike.

M. K.

