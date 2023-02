Sevniški nagrajenci ob kulturnem prazniku

9.2.2023 | 11:00

Nagrajenci (Vse fotografije: Občina Sevnica)

Sevnica - Na predvečer kulturnega praznika je tudi v Sevnici potekala osrednja slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj, ki jih za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja vsakoletno podeljuje Zveza kulturnih društev Sevnica.

Prešernovo priznanje so prejele Ana Kozinc in Mlade žurerke Društva upokojencev Tržišče, bronasto Prešernovo priznanje Kulturno umetniško društvo Budna vas, srebrno Prešernovo plaketo sta prejela Jerica Šantej in Dušan Markošek, zlato Prešernovo plaketo pa je Zveza kulturnih društev Sevnica podelila Folklorni skupini Spomin Društva upokojencev Sevnica.

Zbrane sta pozdravila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. Župan je, kot so zapisali v občinskem sporočilu za javnost, v svojem nagovoru izpostavil pomen kulturnega ustvarjanja za družbeno povezanost skupnosti. Izrazil je zadovoljstvo in ponos ob bogatem kulturnem ustvarjanju številnih društev, posameznikov in skupin v domači občini ter vsem zaželel ustvarjalno leto na vseh področjih kulturnega ustvarjanja. Jože Novak je čestital vsem nagrajencem, podpornikom in ustvarjalcem kulture ter poudaril pomembnost pokončnega praznovanja slovenske kulture.

Slavnostna govornica dr. Alenka Rebula Tuta (posnetek njenega govora spodaj pod tekstom) je poudarila pomen praznikov, ki vsem narodom sveta pomagajo prebroditi težke trenutke. Pozvala je k praznovanju vsega, kar ustvarjamo in imamo, k praznovanju vsega, kar je na naši zemlji, kar smo zgradili, k praznovanju naše zgodovine, knjige in umetnosti ter zlasti k praznovanju svojih ljudi.

Kulturni program so z interpretacijo Prešernove poezije soustvarili člani Društva Trg Sevnica, dogodek pa so s glasbo popestrili članice in člani Mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica in solistka Sara Praznik.

Letošnjo osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku so organizirali Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica, Knjižnica Sevnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica in Javni zavod za kulturo, turizem, šport in mladinske dejavnosti Sevnica.

M. K.

Galerija