Umrla zaradi poškodb med sekanjem trsk

9.2.2023 | 09:40

V torek so bili črnomaljski policisti obveščeni, da je bila pred stanovanjsko hišo na območju Črnomlja najdena mrtva ženska, danes sporočajo s PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je 88-letna ženska poškodovala med sekanjem trsk in zaradi posledic hude poškodbe na kraju umrla. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo

Prevrnil se je, pijanega so iz avta izvlekli policisti

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča pri Dolžu na območju PP Novo mesto. Policisti so ob prihodu na kraj poškodovanega udeleženca uspeli izvleči iz prevrnjenega vozila, kasneje pa so ga oskrbeli reševalci in odpeljali v bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da je 76-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni hotel pihati

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Kostanjevici na Krki sinoči ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil znamke Volvo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ponoči vijugal po Metliki

Med kontrolo prometa v Metliki so policisti v minuli noči zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 29-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

S strehe objekta v Stari vasi je med 3. 2. in 7. 2. nekdo potrgal okoli 70 metrov bakrenih žlebov.

V Gorenjem Maharovcu je med 4. 2. in 8. 2. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel kamin, indukcijsko ploščo in mešalno mizo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti PP Šentjernej so v minuli noči v Grobljah pri Prekopi ustavili osebni avtomobil ukrajinskih registrskih oznak. Državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas) izsledili in prijeli 30 državljanov Pakistana, 28 državljanov Kube, 11 državljanov Indije, po osem državljanov Nepala in Afganistana, pet državljanov Maroka, tri državljane Alžirije, dva državljana Rusije, državljana Šrilanke in državljana Kameruna.

Dneva v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. 2. in 8. 2. posredovali v 96. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 349 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.