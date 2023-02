V Krškem podelili Prešernove plakete in priznanja

9.2.2023 | 14:15

Krški nagrajenci (Vse fotografije: MO Krško)

Krško - Za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture sta župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Zveze kulturnih društev (ZKD) Krško Uroš Brezovšek sinoči na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku v Kulturnem domu Krško domačim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete in priznanja.

Nagrajenke in nagrajence ter ostale zbrane sta uvodoma pozdravila in jim ob prazniku čestitala predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan Mestne občine Krško Janez Kerin. Župan je v svojem nagovoru, kot sporočajo s krške občine, poudaril pomen, tako profesionalne, kot tudi ljubiteljske kulture ter izpostavil pomen kulture na dobro počutje posameznika kot tudi celotne družbe. Na kakovost bivanja v občini namreč vpliva tudi ponudba kulture in umetniško udejstvovanje posameznikov.

Kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudarila dr. Barbara Smolej Fritz, oblikovanje kulturne identitete temelji na vzgoji vedenja in zavedanja o lastnem kulturnem nasledstvu na eni strani, na drugi strani pa na izgradnji zavedanja o tem da smo prebivalci sveta. Umetnost kliče po sodelovanju, dovoljuje in ne samo to, spodbuja, da smo drugačni, samosvoji. Ne meri učinka, dopušča razmislek, užitek in široko polje izražanja čustev in občutkov. Ustvarjalnost se pri človeku izraža od otroštva do pozne starosti, skozi različne vsakdanje aktivnosti. Žlahti se najprej v družinskem okolju, nato vrtcih, šolah, društvih, klubih, drugih organizacijah, da bi lahko nekoč pri nekaterih prerasla v umetnost.

Med dobitnike bronastih Prešernovih plaket (obrazložitve spodaj v priponki) so se zapisali Matej Krmelj (KD Svoboda Brestanica), Jernej Železnik (KD Svoboda Brestanica), Vesna Žučko (KD Leskovec pri Krškem), Luka Žokalj (KD Leskovec pri Krškem), Lenka Zupančič (Simfonični orkester GŠ Krško), Mateja Zidarič (Simfonični orkester GŠ Krško), Helena Kuhar (Simfonični orkester GŠ Krško) in Mojca Ulčnik (DKD Svoboda Senovo).

Srebrno Prešernovo plaketo (obrazložitve spodaj v priponki) so letos prejeli Rudi Colner (KD Svoboda Brestanica), Tatjana Vakselj (Simfonični orkester GŠ Krško), Matej Ulčnik (DKD Svoboda Senovo), Sandi Lekše (KD Anton Aškerc Koprivnica) in Jožica Mikek Veber (DLF Krško).

Posebno priznanje Zveze kulturnih društev pa so za uspešno izvedene začrtane programe v letu 2022 prejele Pevke izpod Bočja (KD Stane Kerin Podbočje).

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki jo je povezovala Tina Šoln, je sooblikoval Big band Krško.

M. K.