S petkom popolna zapora mostu čez potok Sovpat; do junija obvoz

10.2.2023 | 08:10

Cesta Gabrje - Pangrč Grm (Foto: MO NM)

Novo mesto - Med Gabrjem in Pangrč Grmom se je začela prenova enokilometrskega odseka tamkajšnje lokalne ceste, kjer bo za izboljšanje cestne povezave med krajevnimi skupnostmi Gabrje, Stopiče in Dolž v prvi fazi del izvedena gradnja novega mostu čez potok Sovpat. Gradbeni izvajalec bo zato jutri, 10. februarja, vzpostavil popolno zaporo pri sedanjem mostu čez potok Sovpat, promet pa bo do junija preusmerjen na cestno povezavo Gabrje (Trdinova pot) – Hrušica – Črmošnjice – Stopiče – Dolž – Pangrč Grm in obratno.

Kot sporočajo z MO Novo mesto, naložba v vrednosti približno 1,2 milijona evrov sicer obsega prenovo cestnega odseka z dvema mostovoma prek potokov Sovpat in Babni potok ter ureditev strug pod tema mostovoma, cestnega vodnega odtoka in prometne signalizacije.

S prenovo, ki jo bo v celoti financirala Mestna občina Novo mesto, bo dodatno poskrbljeno še za okrepitev prometne varnosti, saj je cesta Pangrč Grm–Gabrje tudi prometna šolska pot pod Gorjanci, še dodajajo na rotovžu.

M. K.