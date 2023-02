FOTO: Zagorelo v lesenem gospodarskem objektu

10.2.2023 | 07:00

Fotografije iz Nove vasi (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Bizeljsko

Zaradi pepela pa je zagorelo v naselju Gradiček. (Foto: PGD Krka)

Včeraj ob 15.24 je zagorelo v lesenem gospodarskem objektu v naselju Nova vas ob Sotli, občina Brežice. Gasilci PGD Bizeljsko so požar pogasili, pomagali so tudi gasilci PGD Pišece. Na intervencijo so izvozili tudi PGD Stara vas, Kapele, Župelevec in Dečno selo, vendar zahvaljujoč hitrem posredovanju njihova pomoč ni bila potrebna. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Bizeljsko.

Zaradi pepela gorelo pod nadstreškom

Ob 12.24 je v naselju Gradiček v občini Ivančna Gorica zaradi odloženega pepela zagorela navlaka pod nadstreškom. Gasilci PGD Krka so požar pogasili, odstranili zgoreli material in s termovizijsko kamero pregledali nadstrešek.

Dimniška požara

Včeraj ob 6.04 so v naselju Dragovanja vas, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Tanča Gora in Dragatuš so pogasili požar, očistili dimnik, opravili pregled s termovizijsko kamero, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 8.51 so v naselju Podkraj, občina Velike Lašče, zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velike Lašče in Dvorska vas so opravili ogled in nadzorovali izgoretje saj.

Gasilci kot prvi posredovalci

Ob 7.59 so v naselju Zagozdac, občina Črnomelj, kot prvi posredovalci posredovali gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, ki so do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Kočevje oživljali starejšo osebo.

Odklenili avto

Včeraj ob 5.40 so na Cesti krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli zaklenjena vrata osebnega vozila.

S policisti v blok

Ob 20.26 so v Ulici 1. maja v Metliki gasilci PGD Metlika policistom omogočili vstop v stanovanje stanovanjskega bloka.

Motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode iz Brezja pri Bojsnem (od HŠ 2/A do HŠ 9) obveščajo, da bo danes med 8.00 in 12.00 uro motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu R.O. STARO NASELJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Medvedjek, Stara gora Mirna 1, nizkonapetostno omrežje – Praprotnica in Srednje Laknice 2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pecelj, nizkonapetostno omrežje – Dogert Pecelj danes med 08:00 in 14:00 uro, na območju TP Pesje, nizkonapetostno omrežje – Pesje levo mlekarna pa med 8:00 in 12:00 uro.

