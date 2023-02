Nasilen do hčerke in žene, slednjo poškodoval; pijan končal v lisicah; Nemec prevažal Ruse

10.2.2023 | 09:40

Policisti so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini v okolici Trebnjega. (Simbolna slika; arhiv DL)

Trebanjski policisti so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini v okolici Trebnjega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 53-letnik fizično nasilen do žene in hčerke in je ženo poškodoval. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo družinskih članov, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja, danes poročajo s PU Novo mesto. O izrečenem ukrepu so seznanili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pijan razgrajal, grozil policistom - končal v lisicah

Okoli 20. ure so bili policisti PP Metlika obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe in kričanju v zasebnem prostoru v Metliki. 46-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je s kršitvami, žalil je tudi policiste in jim grozil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nemec v kombiju prevažal sedem Rusov

Policisti PPIU Novo mesto so na območju Rigonc ustavili voznika kombija nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 57-letni državljan Nemčije v vozilu prevaža sedem državljanov Rusije, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. 57-letniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopek z državljani Rusije še poteka.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje) izsledili in prijeli 32 državljanov Sirije, 14 državljanov Bangladeša, 13 državljanov Rusije, 12 državljanov Kube, osem državljanov Maroka, dva državljana Pakistana, dva državljana Jordanije, dva državljana Alžirije, državljana Irana, državljana Indije, državljana Somalije in državljana Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 197 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v Metliki kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.