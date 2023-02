Na sodražiškem smučišču Izver zadovoljni z dosedanjo sezono

10.2.2023 | 11:00

Fotografije: Smušišče Izver; SK Sodražica

Sodražica - V bližini središča Sodražice zanesenjaki iz tamkajšnjega smučarskega kluba razvijajo smučišče Izver, ki kljub svoji majhnosti vsako leto privabi številne obiskovalce, ne samo iz občine Sodražica ampak tudi iz okoliških občin. Z letošnjo sezono so po besedah predsednika kluba Bojana Trdana za zdaj zadovoljni, čeprav se je začela pozno.

Začetki smučišča segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je nekaj zanesenjakov na hribu, 800 metrov oddaljenem od središča Sodražice, postavilo prvo nizkovrvno vlečnico. V 90. letih je bilo nato ustanovljen Smučarski klub Sodražica, ki je začel z intenzivnejšim razvojem smučišča. Kupili so teptalni stoj, sidrno vlečnico in topove za zasneževanje, ki omogočajo smučanje tudi v zimah, ko naravnega snega ni dovolj.

Smučišče se uvršča med manjša, primerna predvsem za družine in otroke, kljub temu pa ponuja kar nekaj tega, kar imajo tudi velika smučišča. Obiskovalcem je sicer na voljo le 400 metrov prog, zato pa kot eno od redkih smučišč v Sloveniji obiskovalcem omogoča tudi nočno smuko. Če to dopuščajo razmere, uredijo tudi tekaško progo za drsalno tehniko. Organizirajo tudi smučarski tečaj za otroke, je povedal Trdan.

Letošnjo sezono v klubu označujejo kot odlično, čeprav so z njo zaradi predhodno toplega vremena začeli šele konec januarja. Posebej živahno je na smučišču te dni, ko so v osrednjem in zahodnem delu Slovenije šolske počitnice.

Obiskovalci po Trdanovih besedah prihajajo tako iz njihove kot tudi okoliških občin. Vozovnice niso pretirani drage, poldnevna za otroke znaša osem, za odrasle 12 evrov. S takšno ceno vozovnic sicer komajda pokrijejo stroške obratovanja, zato so zanje pomembne tudi donacije in pomoč tako domače kot okoliških občin, je povedal Trdan.

Ob tem je izpostavil, da so pogoji za delovanje njihovega smučišča, čeprav je majhno, enaki kot za vsa ostala smučišča. "Prav tako potrebujemo vodjo obratovanja, strojnika žičniške naprave, nadzornika, reševalca in druge. Kader se mora tudi vseskozi izobraževati. Potrebna so seveda tudi redna vzdrževalna dela na vlečnici, topovih za zasneževanje in teptalcu, kar vse pomeni stroške," je naštel. Povedal je še, da vsi v klubi svoje delo opravljajo brezplačno in ob svojih rednih službah.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednik Smučarskega kluba Sodražica Bojan Trdan o dosedanji sezoni Predsednik Smučarskega kluba Sodražica Bojan Trdan o dosedanji sezoni