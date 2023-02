Predloga proračunov v javni razpravi

10.2.2023 | 12:20

Topliški svetniki so včeraj obravnavali osnutka proračunov za leto 2023 in 2024. (Foto: M. Ž.)

Župan Franc Vovk in direktorica občinske uprave Nataša Šterk sta odgovarjala na številna vprašanja svetnikov.

Dolenjske Toplice - Osrednja točka včerajšnje seje topliškega občinskega sveta sta bila gotovo predloga proračunov za letošnje in prihodnje leto. Po izčrpni razpravi, ki je trajala dve uri, so svetniki s sedmimi glasovi za in petimi proti oba osnutka proračuna poslali v javno razpravo, ki bo potekala od danes do vključno 11. marca, v tem času lahko svoje predloge in pripombe poda vsa zainteresirana javnost. Na občinski upravi jih bodo nato vzeli pod drobnogled in se do njih opredelili, glede na samo razpravo na občinskem svetu pa bosta proračuna verjetno deležna kakšnih manjših sprememb.

Kot je povedal župan Franc Vovk, sta omenjena proračuna najzahtevnejša v obstoju občine, saj so lani začeli z najbolj zahtevno investicijo – gradnjo vrtca, ki bo imel velik vpliv v teh dveh letih, saj bo skupaj z davkom stal nekaj več kot 6,7 milijona evrov. Za letos imajo v proračunu predvidenih nekaj več kot 6,1 milijona prihodkov in 9,9 milijona odhodkov, v letu 2024 pa 6,7 milijona prihodkov in 8,3 milijona odhodkov. Razliko pa bodo pokrili z zadolževanjem, in sicer je letos načrtovano za 2,8 milijona evrov in prihodnje leto za 970.000 evrov.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Nataša Šterk, so se lani z naložbo v vrtec prijavili na razpisa Eko sklada za ugodna posojila za javni sektor, kjer bodo po dosedanjih informacijah uspeli dobiti tri milijone posojila, kar je največji znesek za posamezno investicijo. »Gre za ugoden kredit z obrestno stopnjo 0 odstotkov in 3-mesečnim EURIBORJEM, odplačilna doba je 15 let z enim letom moratorija, tako da prvi obrok plačila zapade v leto 2025,« je razložila. Na drugem razpisu Eko sklada za energetsko varčen objekt pa so sicer že dobili odločbo o dodelitvi 734.000 evrov nepovratnega denarja.

Javili se bodo tudi na nov razpis Eko sklada za lokalne skupnosti, kjer bodo poskušali pridobiti kredit za kanalizacijo Gradišče, naložbo, vredno približno 1,5 milijona evrov. Za omejeno kanalizacijo imajo vlogo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor za pridobitev nepovratnega denarja iz načrta za okrevanje, kjer pričakujejo približno 50 odst. sofinanciranja naložbe.

Poleg omenjenih dveh naložb je župan v izjavi za medije izpostavil še izboljšanje prometne varnosti. »Morda že letos ali najkasneje prihodnje leto bo na vrsto prišla rekonstrukcija državne ceste od Soteske do Podhoste, nastajata pa tudi projekta za rekonstrukcijo državne ceste od Soteske do Straže in od Vavte vasi do Dolenjskih Toplic. Projekt obvoznice jedra Dolenjskih Toplic je v fazi pridobivanja mnenj, država oz. Direkcija za ceste načrtuje realizacijo v letih 2024 in 2025.«

Tekst in foto: M. Ž.

