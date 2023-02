FOTO: Na cesti čez Gorjance avto na streho; deklica s sanmi v zaščitno mrežo

10.2.2023 | 19:00

Pri odcepu za Dolž avto na strehi

Nabrala se je dolga kolona čakajočih vozil. (Obe fotografiji: FB PKD)

Danes ob 14.34 je na cesti Novo mesto - Metlika, pri odcepu za Dolž, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in z absorbentom posuli cestišče. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto je poškodovano osebo odpeljala v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča na smučišču

Ob 14.59 se je na smučišču pri naselju Zamostec, občina Sodražica, deklica s sanmi zaletela v zaščitno mrežo in se pri tem poškodovala. Gasilci PGD Sodražica so poškodovano imobilizirali in predali v oskrbo reševalcem.

Smrdelo v kleti bloka

Ob 10.19 so stanovalci na Vavpotičevi ulici v Novem mestu v kleti stanovanjskega bloka zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da vonj prihaja iz kanalizacijskega jaška. Opravili so meritve prisotnosti plinov, a te niso pokazale prisotnosti povečanih vrednosti.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 13.45 so na Šmarski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Reševalci NMP Sevnica so obolelo osebo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

M. K.