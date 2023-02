Zagorele ciprese; ogenj z dimnika na ostrešje

11.2.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.23 so v ulici Stari trg v Trebnjem gorele ciprese. Gasilci PGD Trebnje so požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Dimniški požar

Ob 18.03 so v naselju Sobrače, občina Ivančna Gorica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil tudi na del ostrešja. Gasilci PGD Sobrače so požar pogasili, dimnik ohladili in očistili tuljavo.

S skupnimi močmi do onemoglega

Ob 18.20 so na Obrtniški ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in pomagali pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je obolelega prepeljala na zdravljenje. Na kraju si bili prisotni policisti.

Spet vonj po plinu v bloku

Pozno sinoči ob 23.16 so na Vavpotičevi ulici v Novem mestu v večstanovanjskem objektu stanovalci zaznali vonj po plinu (tako kot že dopoldne). Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je vonj prisoten, vendar meritve niso pokazale prisotnosti povečanih vrednosti plinov. Prezračili so skupne prostore in predlagali stanovalcem, da obvestijo serviserja plinskih inštalacij.

Zadimilo trgovino

Ob 21.41 je na Hermanovi cesti v Sevnici zaradi tehnične napake zadimilo prostore trgovine. Gasilci PGD sevnica so opravili pregled in prezračili objekt.

M. K.