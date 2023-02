Zmagi na petkovih obračunih ostali v Novem mestu in Trebnjem

11.2.2023 | 09:20

Fotografije s tekme Krka : Slovenj Gradec (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

Na petkovih obračunih 15. kroga Lige NLB sta se zmag veselili zasedbi Krke in Trima Trebnjega.

Zasedbi novomeške Krke in trebanjskega Trima sta svoji nalogi v 15. krogu opravili z odliko. Prva je v domači dvorani nadvladala Slovenj Gradec in se na lestvici Lige NLB oddaljila od Korošcev, slednja pa je v drugem delu tekme zlomila odpor zadnjeuvrščenih Krčanov.

Naslednji obračun državnega prvenstva bo na sporedu v soboto v Dobovi, kjer bo gostovala Urbanscape Loka.

LIGA NLB, 15. KROG

Petek, 10. februarja:

MRK KRKA : RK SLOVENJ GRADEC 32:26 (14:12)

Knvas 8 (1), Stanojević 7; Cvetko 11 (4), Šol in Štumpfl po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Veljko Stanojević (MRK Krka)

Dvoboj sosedov na lestvici je pripadel rokometašem Krke, ki so dosegli prvo zmago po dveh porazih. Na prvenstveni lestvici bodo začasno skočili na četrto mesto pred Riko Ribnico. Tudi Slovenj Gradec je pred tem na zadnjih petih tekmah vpisal tri zmage in dva poraza, a po tokratnem porazu zdaj za Krko zaostajajo za dve točki.

Novomeščani so dvoboj pred domačimi navijači dobro odprli in kmalu povedli s 4:1. Rokometaši Krke so v prvem delu največ vodili za štiri gole. Prvič so do takšne prednosti prišli pri izidu 10:6 po golu Uroša Knavsa. Knavs je bil v prvem delu najbolj vroč, saj je dosegel kar polovico (7) golov Krke v prvem polčasu.

Šest minut pred iztekom prvega polčasa je Blaž Nosan obnovil prednost štirih zadetkov (12:8), a so se rokometaši iz Slovenj Gradca približali na le točko zaostanka, ko je dve minuti pred odmorom zadel Urban Starc. A domačini so do konca prvega dela zadržali svojo prednost in na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov (14:12).

V nadaljevanju je Krka nekaj časa ohranjala prednost dveh golov, preden je po zaslugi Marka Majstorovića obnovila najvišjo prednost štirih golov iz prvega polčasa. Po golu Veljka Stanojevića so domačini dobrih deset minut pred koncem povedli s že šestimi goli prednosti (25:19). Krka, ki je vodila skozi celoten dvoboj, do konca te prednosti ni zapravila.

Rok Cvetko (Slovenj Gradec) je bil z 11 goli najboljši strelec dvoboja. Za Krko je osem golov dosegel Knavs, sedem pa Stanojević. Pomemben člen včerajšnje zmage dolenjske ekipe je bil tudi vratar Jure Blaževič, ki je zbral 18 obramb.

V naslednjem krogu bodo Novomeščani gostovali pri zadnjeuvrščenemu Krškemu.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Knavs, rokometaš Krke: "Gledalci so lahko uživali v pravi moški, trdi tekmi. Vedeli smo, da je Slovenj Gradec kvalitetna ekipa in da se bodo poskušali oddolžiti za poraz v domači dvorani, ampak smo imeli tudi mi svoje načrte. Odigrali smo super tekmo v obrambi, tudi v napadu nam je steklo, svoje je v vratih z odliko opravil Jure Blaževič. Mislim, da smo povsem zasluženo zmagali."

Vid Levc, rokometaš Slovenj Gradca: "Vedeli smo, da je Krka težak nasprotnik, to je dokazala že v naši dvorani, ko nas je premagala s podobnim rezultatom kot tokrat. Vseeno smo se na to tekmo bolje pripravili. Nadejali smo se zmage, ampak se je žal izkazalo, da so Novomeščani boljši tekmec. Imeli smo kar veliko težav v napadu, v obrambi smo se še nekako borili in mislim, da je bil napad tokrat tisti, ki nas je stal boljšega rezultata."

RK TRIMO TREBNJE : RK KRŠKO 33:24 (15:13)

Jurečič 9 (3), Horvat 5; Javor 8 (1), Sintič 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Mirnes Grčo (Trimo Trebnje)

Za Trimo Trebnje je to četrta zaporedna zmaga v državnem prvenstvu in bo zdaj začasno s tekmo več skočil na prvo mesto pred Celje Pivovarno Laško in Gorenje Velenje. Krško je zabeležilo 11. poraz v sezoni in ostaja prikovano na dnu lestvice.

Čeprav so bili rokometaši Trima pred dvobojem izraziti favoriti, so se Krčani v Trebnjem na začetku tekme borili in bili kos svojemu nasprotniku. Skozi celoten prvi polčas sta si ekipi bili blizu. Najvišja prednost Trima so bili trije zadetki (11:8), sicer pa so lahko gledalci spremljali zelo izenačen in napet obračun.

Nekaj minut pred koncem prvega dela so se domačini spet malenkost oddaljili in prvi polčas dobili z dvema goloma prednosti (15:13). Krčani od sedme minute naprej na dvoboju niso več vodili, v nadaljevanju pa so popustili in niso bili več blizu favoriziranim domačinom.

Slabih 15 minut pred koncem se je Trebnje le odmaknilo na pet golov naskoka, potem ko je bil Marko Kotar natančnem s sedemmetrovke. Domačini so tempo stopnjevali in posledično višali svojo prednost, v 52. minuti so vodili že za osem (27:19). Tik pred koncem tekme so prišli tudi do svoje najvišje prednosti na tekmi, ko so povedli za deset.

Jan Jurečič je bil pri Trebnjem z devetimi goli najboljši strelec dvoboja. Za Krško je bil z osmimi najuspešnejši Alan Javor.

Krčani bodo v naslednjem krogu doma gostili Krko, ki je v tem krogu, kot omenjeno, ugnala Slovenj Gradec z 32:26. Rokometaši Trima pa se bodo odpravili na gostovanje v Škofjo Loko.

IZJAVI PO TEKMI

Matic Pipp, rokometaš Trima Trebnjega: "V prvem polčasu res nismo začeli najbolje, nismo igrali kot smo se dogovorili. Dogovor je bil, da smo čim bolj agresivni v obrambi, da bi lahko prišli do lahkih zadetkov, vendar tudi teh priložnosti na koncu nismo izkoristili. V drugem delu tekme smo se zbrali in izkoristili stoodstotne priložnosti. Rezultat boljšega dela v drugem polčasu je viden na končnem izidu. Lahko bi rekel pričakovana zmaga, čeprav bi po prvem polčasu sodeč lahko rekli tudi drugače."

Marko Sintič, rokometaš Krškega: "V prvem polčasu smo odigrali zelo dobro, mogoče se je videlo, da so nas v določenih trenutkih Trebanjci podcenjevali, zato smo pokazali močan odpor. V drugem polčasu pa so gostitelji stopili na plin. Naredili smo nekaj tehničnih napak, v določenih trenutkih se nam je zdelo, da je bilo tudi sojenje pod kritiko, vendar na koncu smo si krivi sami. Trebanjci so pokazali, da so boljši in da spadajo v vrh lige."

* Izidi, 15. krog:

- sreda, 8. februar:

Gorenje Velenje - Maribor Branik 23:22 (13:10)

- petek, 10. februar:

Krka - Slovenj Gradec 32:26 (14:12)

Trimo Trebnje - Krško 33:24 (15:13)

- sobota, 11. februar:

19.00 Dobova - Urbanscape Loka

- nedelja, 12. februar:

17.00 Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško

- sobota, 18. februar:

19.00 LL Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica

- torek, 21. februar:

19.00 Koper - Riko Ribnica

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 15 13 0 2 494:385 26

2. Celje Pivovarna Laško 14 13 0 1 457:377 26

3. Gorenje Velenje 14 12 1 1 446:363 25

4. Krka 15 9 0 6 439:413 18

5. Riko Ribnica 14 8 1 5 414:409 17

6. Slovenj Gradec 15 7 2 6 431:431 16

7. Koper 14 7 1 6 402:367 15

8. Jeruzalem Ormož 14 5 2 7 365:409 12

9. Urbanscape Loka 13 3 3 7 339:366 9

10. Sviš Ivančna Gorica 14 2 5 7 357:411 9

11. LL Grosist Slovan 14 3 2 9 400:429 8

12. Dobova 14 3 1 10 345:408 7

13. Maribor 15 2 2 11 375:421 6

14. Krško 15 2 2 11 389:464 6

STA; M. K.

