Capl še naprej v. d. direktorja Spirita

11.2.2023 | 10:30

Rok Capl (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na včerajšnji dopisni seji ponovno imenovala Roka Capla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit). Na tem položaju je od začetka lanskega leta in vlada mu je zdaj mandat podaljšala drugič, tokrat najdlje do 11. avgusta.

Capl je vodenje agencije prevzel 12. februarja lani, potem ko je takratni direktor Tomaž Kostanjevec odstopil.

Prvič je vlada mandat Brestaničanu podaljšala avgusta lani, z včerajšnjim sklepom vlade pa je za nov mandat vršilca dolžnosti imenovan do imenovanja direktorja Spirita, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. avgusta, so po seji vlade sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Pojasnili so, da se je postopek javnega natečaja za izbor direktorja v letu 2022 zaključil brez predloga imenovanja direktorja, decembra pa je bila nato imenovana nova sestava sveta agencije Spirit za naslednje petletno obdobje, zaradi česar se je objava novega javnega natečaja zamaknila v letošnji januar.

Razpis za direktorja je agencija objavila 20. januarja, rok za oddajo prijave pa je bil 15 dni, torej do začetka tega tedna.

Zaradi tega in zaradi verjetnosti, da postopek do izteka mandata sedanjega vršilca dolžnosti direktorja ne bo zaključen, je svet agencije sklenil vladi predlagati, da za vršilca dolžnosti z 12. februarjem ponovno imenuje Capla, so še dodali na ministrstvu.

STA; M. K.