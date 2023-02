FOTO: ''Mašinhaus'' v Reštanju na ogled

11.2.2023 | 11:40

Reštanj/Senovo - V okviru praznika KS Senovo so na Reštanju odprli vrata in organizirali voden ogled strojnice oz. ''mašinhausa'', ki je po besedah predsednika Turističnega društva Senovo Antona Petroviča edini tovrstni objekt v Sloveniji, ohranjen kot muzej rudarstva.

Začetek premogovne dejavnosti na Senovem sicer sega v leto 1796, ko naj bi kovač Andrej Grabner med pripravo oglja v reštanjskih gozdovih odkril premog. To leto velja za začetek odkopavanja, saj so bile na dnevnem kopu na Reštanju odkopane prve količine premoga.

Ob prehodu s površinskega na jamsko pridobivanje premoga je bila potrebna izgradnja jaška na Reštanju, ki je omogočal dvig premoga na površje ter dostavo materiala v jamo. Prvi jašek s strojnim prevozom so zgradili v letih 1925-26, v letih 1950-58 pa so jašek poglobili, nad ustjem jaška pa zgradili zidano strojnico in betonski stolp.

Anton Petrovič je obiskovalcem pokazal, kje je nekoč potekal dnevni kop, predstavil strojnico in bogato muzejsko zbirko. Obiskovalci so lahko prisluhnili zgodbam knapov, ki so še delali v senovskem rudniku. Muzej na Reštanju in v Ravnah z razstavljenimi obnovljenimi lokomotivami in vagoni je že presegel ljubiteljsko dejavnost, pravi Petrovič, zato že potekajo pogovori z Mestnim muzejem Krško, ki naj bi prevzel upravljanje obeh muzejev.

B. C.

Galerija