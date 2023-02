FOTO: Že 27. razstava suhokranjskih dobrot:

11.2.2023 | 15:00

Iva Longar s kruhom v obliki grozda

Predsednica Društvo kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk Tadeja Lavrič

Članice Društva kmečkih žena Novo mesto so pripravile skeč, s katerim so nasmejale obiskovalce.

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk z županom Jožetom Papežem in podžupanom Rokom Zupančičem.

Žužemberk - Društvo kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk je danes pripravilo tradicionalno že 27. razstavo suhokranjskih dobrot. Poleg krušnih so na ogled postavili še med in izdelke iz medu, ročna dela, izdelke domače obrti in izdelke otrok iz vrtca Žužemberk. Obiskovalci so lahko videli, kaj vse znajo suhokranjske gospodinje narediti s svojimi spretnimi rokami, predvsem pa so se lahko prepričali, da imajo ogromno kuharskega znanja in domišljije.

Kot je poudarila predsednica društva Tadeja Lavrič, se vsako leto potrudijo, da na mize položijo kaj novega. Vsaka razstava je zato nekaj posebnega, z njo želijo ohranjati bogato kulturno in gastronomsko dediščino babic in dedkov ter jo prenašati na mlajše rodove. »Razstavo pripravljamo od ustanovitve društva. Zaradi epidemije koronavirusa je zadnji dve leti potekala virtualno, letos pa smo jo znova pripravile v živo. Ta razstava je naš prepoznavni znak,« je dejala Lavričeva.

Žužemberški župan Jože Papež je dejal, da je ponosen na razstavo suhokranjskh dobrot. Marljive gospodinje s tem ohranjajo kulturno dediščino. »Želim, da na tej poti vztrajate še naprej,« jim je sporočil. To jim je zaželela tudi predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic. »V naših očeh lahko vidite tudi veselje in srečo, ki odseva iz bogato obloženih miz. Tudi iz spretno in dovršeno izdelanih ročnih in rokodelskih umetnin sije vestnost in predanost,« je dodala in ob tem vse povabila na državno razstavo pletenic, ki bo naslednji teden v Prečni.

Razstava suhokranjskih dobrot bo na ogled tudi jutri med 8. in 16. uro in v ponedeljek med 7.30 in 13. uro.

Besedilo in fotografije: R. N.

