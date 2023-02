FOTO: Ogenj ušel izpod nadzora in ogrožal hišo

12.2.2023 | 08:20

Veliki Dol, včeraj popoldne (Foto: PGD Veliki Kamen)

Včeraj ob 13.23 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, pri kurjenju v naravi ogenj ušel izpod nadzora. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Senovo in Veliki Kamen, ki so požar, ki se je širil proti stanovanjskemu objektu, omejili in pogasili.

Ključi v jašku dvigala

Ob 19.46 so v Jakčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto iz jaška dvigala večstanovanjskega objekta rešili ključe stanovanja.

M. K.