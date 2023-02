Krkašice dostojno proti favoritkam

12.2.2023 | 08:45

Foto: FB ŽRK Krka

Celje - Rokometašice Krke so sinoči izgubile tekmo 14. kroga proti Celjankam.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 14. KROG

Sobota, 11. februarja:

ŽRK Z'DEŽELE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 27:24 (14:11)

Novak 7, Pišek in Strnad Zelen (2) po 5; Vrček (2) in Rudman po 7.

Celjanke, ki so si uvrstitev na tretje mesto modre skupine zagotovile že pred obračunom z Dolenjkami, so na domačem terenu s tremi zadetki razlike premagale novomeško Krko. Levji delež naloge so varovanke Miše Marinček opravile v uvodu srečanja, ko so povedle za pet zadetkov. Višje prednosti rokometašice iz knežjega mesta niso dosegle. Na veliki odmor so odšle v vodstvu s tremi goli (14:11), v drugi polovici obračuna pa sta bili ekipi strelsko enakovredni. Rokometašice iz Novega mesta so se dostojno upirale gostiteljicam, a si niso uspele izboriti položaja, ki bi predstavljal nevarno izhodišče za poskus rezultatskega preobrata. Ob zadnjem zvoku sirene v dvorani Zlatorog je semafor svetil rezultat 27:24 v korist domače ekipe. Za zasedbo Z'dežele je sedem golov svojemu bivšemu klubu zabila reprezentantka Erin Novak, prav toliko sta jih na drugi strani dosegli njeni nekdanji soigralki Alja Vrček in Angela Rudman.

IZJAVI PO TEKMI

Jasmina Pišek, rokometašica Z'dežele: "Na zadnji tekmi rednega dela smo prikazale borbeno igro in željo po zmagi. V napadu smo imele nekaj težav z realizacijo. Kljub napakam v napadu, smo tekmo mirno pripeljale do konca. Dve točki sta zasluženo ostali v Celju. Čestitke puncam in strokovnemu vodstvu za odigrani prvi del."

Gašper Kovač, trener Krke Novega mesta: "Odigrali smo korektno tekmo proti favorizirani ekipi. Držali smo se dogovorjenega in ob malce boljši realizaciji bi lahko odščipnili kakšno točko. Z'dežele čestitam za zmago, mi pa gremo pogumno naprej."

- modra skupina:

- sobota, 11. februar:

Z'dežele - Krka 27:24 (14:11)

Žiher hiše Ptuj-Ormož - Trgo ABC Izola 23:23 (12:9)

- nedelja, 12. februar:

19.00 Litija - Velenje

- sreda, 15. februar:

20.00 Krim Mercator - Mlinotest

- lestvica:

1. Krim Mercator 12 12 0 0 457:248 24

2. Mlinotest Ajdovščina 13 12 0 1 421:292 24

3. Z'dežele 14 9 1 4 408:329 19

4. Krka 14 6 0 8 340:394 12

5. Velenje 13 6 0 7 302:365 12

6. Litija 12 3 1 8 279:323 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 14 2 1 11 322:453 5

8. Trgo ABC Izola 14 1 1 12 291:416 3

