Odbojkarji Krke v Brezovici po štirih nizih do nove zmage

12.2.2023 | 09:00

Foto: arhiv; MOK Krka

Brezovica - Odbojkarji Krke so v tekmi 18. kroga 1B. DOL gostovali v Brezovici. Gostitelji so ponudili lepo mero odpora, zlasti v prvem nizu, ki so ga dobili na 21, nato pa so Krkaši popravili svoj nivo igre in dobili naslednje tri nize. Krko je do zmage vodil kapetan Kosmina, dosegel je 24 točk (6 asov, 4 bloki), sledila sta mu Pulko (17) in Pušnik (14). V dresu Brezovice je 19 točk zbral Renko. Krka bo prihodnjo soboto ob 17. uri v domači dvorani gostila Žužemberčane.

Ti so sinoči s 3:2 ugnali Šoštanj Topolšico, medtem ko so Kostanjevičani brez dobljenega niza izgubili v Črnučah.

1B. DOL, 18. krog

Špan Brezovica – Krka

1:3 (21, -18, -20, -22)

Brezovica, 11. februar 2023. Sodnika: Maglič Nikola, Villalba Victor. Obiskovalcev: 30.

Špan Brezovica: Oderap, Kumer (L), Željeznov 2, Rozman 4, Pikl (L), Renko 18, Založnik 4, Šip 6, Filiputti 15, Purgar 1, Kirbiš 2. Trener: Ivan Milošević.

Krka: Hafner, Erpič 3, Kosmina 24, Borin (L), Kožar 4, Pulko 17, Lavrič, Hvala, Lindič 8, Pušnik 14, Hardt 1, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Tekmo so bolje začeli gostje iz Novega mesta, ki so v začetku prvega niza povedli z 7:3. Pri tem rezultatu so domači vzeli prvi minuto odmora. Po timeoutu so zaigrali bolje, izid poravnali na 10:10, prvič povedli z 11:10 in tudi gostujoči trener je vzel timeout. Potem sta se ekipi do rezultata 13:13 izmenjavali na servisu, nato pa je pobudo prevzela Brezovica in set ji je uspelo dobiti z rezultatom 25:21.

Drugi set se je začel izenačeno. Nobeni izmed ekip ni uspelo priti do prednosti več kot točke do rezultata 5:5. Gostje so nato zaigrali bolje kot domači in uspeli priti do prednosti 4 točk pri 10:6 in domači trener je vzel minuto odmora. Tudi po minuto odmora so gostje igrali bolje in razliko v rezultatu samo še povečali. Špan Brezovica se je uspela nato približati na 2 točki zaostanka in trener Krke je vzel minuto odmora. Krka je nato dosegla dve zaporedni točki in Brezovica je vzela svojo drugo minuto odmora v drugem setu. Po odmoru so bolje še vedno igrali gostje in set jim je uspelo dobiti z 25:18.

Tretji set sta ekipi začeli izenačeno, do manjše prednosti je uspelo priti Brezovici, ki je povedla z 8:5 in gostujoči trener je vzel prvo minuto odmora v tretjem setu. Gostje so nato zaigrali bolje, pri 11:11 jim je uspelo izenačiti in potem povesti z 13:11, ko so domači vzeli svojo prvi timeout. V nadaljevanje seta je bolje igrala Krka, in pri rezultatu 20:17 so domači izkoristilo drugi timeout. Krka je tudi po drugem timeoutu set nadzorovala in ga dobila z 25:20.

V četrtem setu je bolje začela Krka, ki je povedla že z 4:0, nato pa nadaljevala z dobro igro in pri 8:3 je domači trener vzel prvo minuto odmora v četrtem setu. V nadaljevanju seta je Krka še povečevala prednost in nadzorovala potek igre. Pri zaostanku 6ih točk pri 19:13 so domači vzeli še 2. minuto odmora v 4. setu. Brezovica se je približala na 4 točke 20:16 zaostanka in gostje so vzeli timeout. Gostje so nato povedli z 24:18, vendar pa je Brezovici uspelo rezultat približati na 24:22. Gostje so set nato dobili z 25:22.

Odbojkarji Krke bodo prihodnjo soboto, 18. februarja, v domači dvorani Marof ob 17. uri gostili KekoOpremo Žužemberk.

S. V.