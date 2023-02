Osmi večer zborovske pesmi v Straži

21.2.2023 | 19:00

MePZ Dvor

MePZ Dolenjske Toplice

MePZ DU Straža

MePZ PGD Zbure

ŽPZ Prepelice

Občinstvo

Straža - V soboto zvečer je Kulturno umetniško društvo Straža pripravilo že osmi večer zborovske pesmi.

Predstavilo se je pet zborov: MePZ Dolenjske Toplice, MePZ PGD Zbure, domači MePZ DU Straža, Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi pri Krškem in MePZ Dvor.

Prireditev je potekala v tamkajšnjem kulturnem domu. Pred začetkom predstavitve zborov je voditeljica Ela povabila na oder Andreja Šenico in se mu zahvalila, saj se je za vse večere, tudi letošnjega, dogovoril za nastopajoče in tako skupaj spravil čudovit pester mozaik pojočih in dobro mislečih ljudi. Večer je torej povezovala Ela Novak Kren, ki je predstavila vse sodelujoče zbore in ob koncu predstavitve posameznega zbora povzela predstavitve pesmi. Vsak zbor se je predstavil s petimi pesmimi.

Najprej se je predstavil MePZ Dolenjske Toplice pod vodstvom Boštjana Tisovca. Zbor prepeva pesmi v slovenščini doma in v tujini. Zapeli so tudi ob spremljavi harmonike, kitare in bas kitare.

Za njim se je predstavil MePZ PGD Zbure. Deluje od leta 2006 in ga od začetka vodi Aleksandra Barič Vovk. Radi pojejo slovenske ljudske in umetne pesmi, pa tudi kakšno modernejšo. Vsako leto sodelujejo tudi na reviji gasilskih pevskih zborov.

Domači MePZ DU Straža deluje od leta 1987. Od začetka ga vodi Mitja Bukovec. Pod njegovim vodstvom je dosegel lepe uspehe in priznanja. Prepevajo ljudske, ponarodele in partizanske pesmi.

Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi pri Krškem deluje že dobrih dvajset let. Od vsega začetka ga vodi Mira Dernač. Zakladnica zbora je zelo bogata, saj so v njej zbrane priredbe popevk slovenskih ljudskih pesmi, ponarodele in umetne. Dekleta rade pokukajo tudi preko naših meja in si sposodijo kakšno tujo pesem.

MePZ Dvor deluje več kot 23 let, zadnjih pet let ga vodi Jernej Fabijan. Na prireditvi so zapeli pet pesmi. Na klavirju jih je spremljal tudi zborovodja Jernej Fabijan.

Obiskovalci, ki so napolnili dvorano, so bili navdušeni nad večerom zborovske pesmi. Vse nastopajoče so nagradili z močnim aplavzom. Domov so odšli bogatejši za en lep in vesel večer.

H. M.