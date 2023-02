Skupnost občin Slovenije za do 15-odstotni dvig povprečnine zaradi dvigov plač javnih uslužbencev

Krško - Skupnost občin Slovenije je v Krškem včeraj pripravila tretje regijsko srečanje. Glavna tema je bilo financiranje občin. Župani so menili, da bi se morala povprečnina, ki znaša 700 evrov, zaradi številnih dvigov plač javnih uslužbencev dvigniti za 10 do 15 odstotkov, je po srečanju povedal predsedujoči skupnosti in kočevski župan Vladimir Prebilič.

Po oceni skupnosti so sicer občine samo na račun zadnjega dviga plač pri povprečnini izgubile osem do deset evrov, ki so si jih zagotovile na zadnjih pogajanjih.

Ker so napovedani še novi dvigi plač uslužbencev v javnih zavodih, javni upravi in podobno in ker je vmes prišlo do podražitve energentov, hrane in vsega preostalega, ki je breme občin, pa v skupnosti menijo, da se morajo začeti pogovarjati o novem znesku povprečnin, je pojasnil Prebilič.

Občine se sicer v "tem dialogu nikakor ne morejo znebiti občutka, da niso partner, ki bi bil vključen v te razprave". Če do novega dogovora ne bo prišlo, bodo morale poseči po denarju, ki ga drugače namenjajo naložbam. Vse to pa bo osiromašilo razvoj, je dodal predsedujoči skupnosti občin.

Skupnosti se sicer zdi problematično tudi, da nikakor ne morejo priti skupaj glede pogovorov o uravnoteženem razvoju Slovenije. Razlike med regijami se, kot opozarjajo, ves čas povečujejo, država pa se tega vprašanja ne loti. Vse bolj se umika tudi uvedba pokrajin oz. "pokrajinizacija Slovenije".

Da bi se ta uresničila, ni prave volje, občine pa na drugi strani želijo, da bi bile pristojne tudi za druga področja in ne le na področju upravljanja s prostorom, ter da bi lahko hitreje razvijale lokalne skupnosti, je nadaljeval.

Dotaknili so se tudi statusa župana in županskih plač. Teh namreč 12 let niso uskladili in so "skrajno nestimulativne" v smeri odločanja za to funkcijo oz. za opravljanje tega poslanstva.

Prebilič je pristavil, da bi bili radi skupnost občin in župani sogovornik države še na številnih drugih področjih. Denimo, da bi jih bolj upoštevali pri vprašanju reorganizacije nujne medicinske pomoči oz. da bi jih bolje obveščali in vključevali v to razpravo.

Preden se poraja možnost spremembe dostopa do te storitve, pa želijo tudi vedeti, kako bodo to storitev izvajali po novem, ne da bi okrnili zdajšnjo oskrbo in oskrbovancem povzročili več težav pri njenem zagotavljanju, kot pa jih imajo zdaj.

Včerajšnje pogovore bi sicer lahko povzel z geslom, "nič o občinah brez občin", govorili pa so še o bližajočih se volitvah skupnosti občin, je še povedal Prebilič.

Skupnost občin Slovenije združuje 182 občin od 212 v državi. Njene članice so tako mestne občine kot občine s sedeži upravnih enot in še druge manjše občine.

