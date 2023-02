FOTO: Drevo padlo na sekača; štirikolesnik pod seboj pokopal voznico

22.2.2023 | 07:00

Včerajšnje reševanje sekača v gozdu (Fotografiji: PGD Mirna)

Včeraj ob 11.00 se je v naselju Velika Sela, občina Črnomelj, voznica s štirikolesnikom prevrnila in ostala pod vozilom. Še pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj so krajani dvignili vozilo. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Delovna nesreča v gozdu

Ob 16.13 je v gozdu na območju Debenca, občina Mirna, pri podiranju na strmem pobočju drevo padlo na sekača in mu stisnilo nogo. Še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje, Mirna, Volčje Njive in Sveti Križ so drevo odstranili domači. Gasilci so očistili okolico sečnje in pomagali pri oskrbi ter prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorele bale sena

Ob 21.55 je v bližini naselja Senuše, občina Krško, gorelo več bal sena. Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so požar pogasili, bale razmetali ter s pomočjo lastnika s traktorjem premaknili nepoškodovane bale in preprečil širjenje požara. Ogenj je uničil osem bal sena.

Gorelo v gozdu

Ob 17.13 je na Delavski ulici na Senovem zagorelo v gozdu. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Senovo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 14:00 na območju TP Ornuška vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Selce, nizkonapetostno omrežje – Trate med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje – Krška vas pa med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.