Ribničani z zmago v Kopru do skoka na četrto mesto lestvice Lige NLB

22.2.2023 | 08:00

Foto: RD Riko Ribnica

Koper - Ribničanov slovo od Evrope ni zmedlo, v Kopru so na prestavljeni tekmi 15. kroga Lige NLB slavili svojo deveto zmago in se povzpeli na četrto mesto lestvice.

* Dvorana Bonifika, gledalcev 350, sodnika: Knez in Smolko.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Žagar 9 (3), Furlan, Poklar 2, Konjevič, Bekrić 1 (1), Moljk, Beganovič, Stojanović, Vujović, Zugan 2, Sanabor 2, Marić 1, Kete 6, Breznikar, Bratkovič 5.

* Ribnica: Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek, Laljek 8 (3), Bogdanović 1, Mihelič, Gorenc, Žagar 2, Ljevar 8, Grum 3, Miličevič 1, Cimerman 5, Grebenc 1, Nosan 1, Hrastnik 1.

* Sedemmetrovke: Koper 8 (4), Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Koper 4, Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Obračun Kopra in Ribnice je postregel z izenačeno predstavo v prvem polčasu, v drugem pa je dolenjska zasedba deset minut pred koncem povedla za sedem golov, kar je bilk dovolj velik kapital za deveto zmago v sezoni. Z njo se je Ribnica povzpela na četrto mesto, Koper pa ostaja sedmi.

Ribničani so tekmo dobro odprli in hitro povedli s 5:2 in 6.3, vendar so se Primorci hitro vrnili in izenačili na 6:6. Pozneje sta bili ekipi ves čas ena ob drugi, tudi razlika dveh zadetkov ob polčasu je bila vse prej kot odločilna.

Tudi uvod drugega polčasa je bil bolj ali manj izenačen, ves čas so bili rahlo v ospredju Dolenjci, ki so vodili tudi za tri gole, pozneje pa je prednost v korist Ribnice narasla tudi na šest golov (26:20) enajst minut pred koncem. Ko je Mitja Nosan v 50. minuti zadel za 27:20, pa je bil zmagovalec znan.

Matevž Žagar je bil z devetimi goli najboljši strelec Kopra, pri Ribnici pa sta po osemkrat zadela Ivan Laljek in Leon Ljevar.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Čuk, trener Kopra: "Čestitam gostujoči ekipi za zasluženo zmago. Mi žal nismo našli rešitve v obrambi za njihove razigrane beke, v napadu pa je njihov vratar obranil kar nekaj stoodstotnih priložnosti."

Borut Maček, trener Rika Ribnice: "Čestitam svojim fantom, ki so po težki tekmi v soboto prikazalo borbeno igro in premagali neugodni Koper. Če moram izpostavit enega igralca, bi izpostavil Leona Ljevarja, prav tako pa je bil odličen Sandro Meštrić."

Ribnica bo v 16. krogu v soboto gostila Slovan.

* Izidi, 15. krog:

- sreda, 8. februar:

Gorenje Velenje - Maribor Branik 23:22 (13:10)

- petek, 10. februar:

Krka - Slovenj Gradec 32:26 (14:12)

Trimo Trebnje - Krško 33:24 (15:13)

- sobota, 11. februar:

Dobova - Urbanscape Loka 30:31 (13:15)

- nedelja, 12. februar:

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 29:34 (13:18)

- sobota, 18. februar:

LL Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica 34:30 (19:17)

- torek, 21. februar:

Koper - Riko Ribnica 28:31 (14:16)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 15 14 0 1 491:406 28

2. Trimo Trebnje 15 13 0 2 494:385 26

3. Gorenje Velenje 14 12 1 1 446:363 25

4. Riko Ribnica 15 9 1 5 445:437 19

5. Krka 15 9 0 6 439:413 18

6. Slovenj Gradec 15 7 2 6 431:431 16

7. Koper 15 7 1 7 430:398 15

8. Jeruzalem Ormož 15 5 2 8 394:443 12

9. Urbanscape Loka 14 4 3 7 370:396 11

10. LL Grosist Slovan 15 4 2 9 434:459 10

11. Sviš Ivančna Gorica 15 2 5 8 387:445 9

12. Dobova 15 3 1 11 375:439 7

13. Maribor 15 2 2 11 375:421 6

14. Krško 15 2 2 11 389:464 6

STA; M. K.