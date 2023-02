Pustovanje prvič na Karlovškovem trgu: od kurentov do domačih mask

22.2.2023 | 11:45

Karlovški trg je za pusta zaživel, da je bilo veselje!

Šmarjeta - Preteklo soboto je Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice prvič na Karlovškovem trgu v Šmarjeti organiziral pustno rajanje.

Zimo so odganjali ptujski kurent Etnološke sekcije Zamušani, ki so že dolga leta pobrateni s PGD Zbure. Maškare, ki so napolnile trg, je zabavala animatorka Maja. Izbrali in nagradili so naj izvirno masko, najstarejšo masko, najmlajšo masko, naj par masko, naj doma narejeno masko in naj zabavno masko. Vsaka maškara je dobila slasten krof, ki so ga pekle DPŽ Šmarjeta, ter topel čaj.

Kot pove direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, je bilo vzdušje enkratno, zato se že veselijo prihodnjega pustovanja.

L. M., foto: ZTKŠ

