Svoboda Krmelj ima publikacijo

22.2.2023 | 09:40

Kostrevc je izročil publikaciji direktorici sevniške knjižnice Aniti Šiško in vodji kabineta sevniškega župana Jelki Tršinar. (Foto: Pavel Perc)

Krmelj - Nekdanji učitelj in ravnatelj krmeljske, zdaj pa trebanjske osnovne šole Rado Kostrevc je kar nekaj časa zavzeto zbiral fotografsko in drugo gradivo o delovanju društva Svoboda Krmelj. Vse to je strnil na 85 straneh publikacije Društvo Svoboda Krmelj in njegova vloga v družbenem življenju, ki jo je predstavil 17. februarja v krmeljski kulturni dvorani. Med številnim občinstvom so bili mnogi člani društva in njegovih sekcij. Ti bi radi v prihodnosti še nadgradili oz. dopolnili Kostrevčevo delo, ki sega daleč v preteklost, saj so Krmeljčani že lani zaznamovali 85 let od nastanka prvega kulturnega društva Vzajemnost, ki je bilo predhodnik današnjega društva Svoboda, ki letos praznuje 77-letnico delovanja.

Predstavitev publikacije so popestrili s kulturnim programom, ki ga je sooblikoval Iztok Kos. Predsednica društva Svoboda Nevenka Flajs se je zahvalila Kostrevcu za opravljeno delo, po predstavitvi pa so se številni zadržali v pogovorih.

P. P.

