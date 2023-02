13. državna in 17. regijska razstava pletenic - V Prečni znova zadišalo

22.2.2023 | 14:20

Pet mojstric peke pletenic, ki so prejele vse možne točke, s predsednico DKŽ NM Štefko Vidic, podžupanjo MO NM Saro Tomšič in svetovalko Tatjano Kmetič Škof. (Fotografije: N. V.)

Komisija je v ocenjevanje prejela 60 pletenih mojstrovin.

Prireditev sta popestrili tudi pevski skupini.

V Prečni je spet zadišalo.

Najmlajši udeleženec Tevž Lunar je prejel zlato priznanje.

Razstava je tudi tokrat privabila številne obiskovalce.

Prečna - Na razstavi in ocenjevanju 60 pletenic – Kar pet jih je doseglo vse možne točke

Na pustno nedeljo so se v Prečni pri Novem mestu spet zbrali ljubitelji in izdelovalci pletenic. Na razstavi in ocenjevanju je bilo 60 pletenic, komisija je več kot polovici podelila zlato priznanje, pet pa jih je prejelo vse točke. Prejemniki priznanj so si edini, da je za dobro pletenico poleg dobre moke, masla in domačih jajc treba imeti tudi precej vaje.

Da je pletenica ne le okusen, temveč tudi lep del praznične mize, so že trinajstič dokazali v Prečni, kjer so se zbrale ljubiteljice in ljubitelji tega prazničnega peciva iz vse Slovenije. Razstavo je skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije in Turističnim društvom Straža pripravilo Društvo kmečkih žena Novo mesto. Finančno jim je priskočila na pomoč tudi novomeška občina, prostor pa odstopila Krajevna skupnost Prečna. »Razstava omogoča naši dragoceni dediščini drugo življenje. Z njo obujamo skoraj pozabljeno bogato tradicijo peke pletenice in ohranjamo običaje in domače okuse,« je razložila predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic.

Ocenili 60 pletenic

Komisija je bila pri ocenjevanju pozorna na veliko lastnosti, saj mora biti pecivo primerno slano, sladko, odišavljeno in imeti prijeten in maslen okus. Tokrat so v ocenjevanje prejeli 60 pletenih mojstrovin in podelili 32 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih priznanj ter tri zahvale. Kar pet jih je doseglo vseh 30 možnih točk, spekle pa so jih Marija Golobič iz Semiča, Fanika Puhan in Metka Zupančič iz Dolenjskih Toplic, Zdenka Škrabec iz Velikih Lašč in Zlatka Tičar iz Dola pri Ljubljani, ki se podelitve ni mogla udeležiti.

»Pri vsaj dveh tretjinah izdelkov je bil videz zelo lep, oblika enakomerna, robovi pletenja so bili jasno vidni. Skorja je bila pri nekaterih izdelkih preveč temna, kar je vplivalo na vonj in okus. Za lep videz so pomembni pravilno pletenje in zlaganje po plasteh ter dodajanje lepo oblikovanih dekorativnih elementov. Pletenice lahko izgubijo točke tudi zaradi strukture, barve in elastičnosti sredice,« je o merilih in izidih ocenjevanja povedala predsednica ocenjevalne komisije Valerija Poreber.

Najmlajša prejela zlato

Rokavov niso zavihale le ženske. Med prispelimi pletenicami so bile tri delo moških rok. Najmlajša udeleženca, Tevž in Jošt Lunar iz Dola pri Ljubljani, sta za svoja izdelka prejela zlato priznanje.

Peka ni le žensko opravilo

»Razstava na izviren način prikazuje bogato kulturno in kulinarično dediščino slovenskega podeželja, ki jo članice društva prenašajo tudi na mlajše rodove,« je povedala svetovalka in koordinatorica za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri KGZ Novo mesto Tatjana Kmetič Škof, ki je dogodek tudi povezovala. Z njo se je strinjal vodja oddelka za živinorejo pri KGZ Novo mesto Andrej Kastelic, ki je poudaril, da peka ni le žensko opravilo in da so poleg treh moških udeležencev pri pripravi izdelkov ponekod zagotovo sodelovali tudi možje. Nekatere žene pa so si morda le želele, je v smehu dodal Kastelic, da so jim možje med peko dali mir.

Petje in smeh

Prireditev so obogatili prečenski ljudski pevci Vaški zvon in pevska skupina, ki deluje pri DPŽ Novo mesto pod vodstvom Majde Nemanič. Članice društva so pokazale tudi igralske sposobnosti in s krajšo predstavo poskrbele za obilo smeha med občinstvom.

Nuša Vavtar