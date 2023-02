Tragedija v Melaminu: ovadili pet oseb, neuradno tudi direktorja Srečka Stefaniča

Ljubljana/Kočevje - Preiskovalci so ugotovili več nepravilnosti, ki so pravno formulirane zlasti v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih.

Ljubljanski kriminalisti so zaključili kriminalistično preiskavo eksplozije in posledično požara v kočevskem Melaminu maja lani. Ovadili so štiri fizične in eno pravno osebo zaradi storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Informacije so zbirali z ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Ugotovili so, da je bila na območje tovarne Melamin s tovornim vozilom pripeljana kemijska snov, ki je bila prečrpana v napačen rezervoar. Zaradi nekompatibilnosti kemijskih snovi je med prečrpavanjem prišlo do močne eksplozije.

Po eksploziji je prišlo še do požara, zaradi posledic dogodka pa je skupno umrlo sedem oseb, in sicer pet na kraju (trije državljani Slovenije in dva Bosne in Hercegovine), dve osebi pa čez nekaj dni na zdravljenju v Kliničnem centru Ljubljana (državljana Slovenije in Makedonije). Lažje poškodovanih je bilo tudi 32 oseb, ki so se takrat nahajale v neposredni okolici objekta. Pri teh je šlo večinoma za opekline oziroma so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida.

Nastala pa je tudi večja premoženjska škoda tako na območju tovarne kot v okolici na raznih objektih in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov, so navedli policisti.

Več nepravilnosti

Kot so zapisali, so v okviru intenzivne in zahtevne kriminalistične preiskave ugotovili več nepravilnosti po zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih. Ugotovili so tudi "vzročne zveze opustitve dolžnega ravnanja za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico".

"Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt sedmih ljudi, večja premoženjska škoda in več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami, zato smo zoper štiri fizične in eno pravno osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, za katerega se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let, in povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu zakonika, za katerega se storilec kaznuje z zaporom do petih let," so pojasnili na PU Ljubljana. Po informacijah N1 je med ovadenimi tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Odziv podjetja Melamin

V Melaminu ugotovitev preiskave ne komentirajo in so v sporočilu za javnost zapisali: ''V Melaminu od samega začetka preiskav izrednega dogodka tvorno sodelujemo z vsemi pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo ter predajamo vso potrebno dokumentacijo in informacije. O zaključku kriminalistične preiskave ali njenih rezultatih uradno kot stranka v postopku nismo obveščeni. Zato informacij, ki jih prejemamo iz medijskega poročanja, ne moremo komentirati, kot tudi nismo komentirali poteka preiskave v zadnjih mesecih.

Pričakujemo, da bomo kot stranka v postopku s strani preiskovalcev prejeli uradna obvestila o zaključku in rezultatih preiskave, saj gre za občutljivo temo, ki je brez prejetja uradnih informacij ne moremo komentirati.''

V kočevski kemični tovarni Melamin je 12. maja odjeknila silovita eksplozija, ki ji je sledil požar. Do eksplozije je prišlo pri prečrpavanju epiklorhidrina iz avtocisterne, pri tem se je porušil tudi del železne konstrukcije obrata. Dogodek velja za doslej najhujšo delovno nesrečo v Sloveniji.

