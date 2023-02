FOTO: Drevo hudo poškodovalo 51-letnika; prepoznate zaseženo orožje?

22.2.2023 | 12:30

Moškega so izpod podrtega drevesa včeraj med drugim reševali gasilci PGD Volčje Njive ...

... in PGD Mirna. (Fotografiji z njunih FB profilov)

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Loga (Mokronog Trebelno). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je med sečnjo na 51-letnega moškega, kot smo že poročali, padlo podrto drevo in ga huje poškodovalo po nogi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na štirikolesniku brez dovoljenja

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj po 11. uri obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Po prvih ugotovitvah je 41-letna voznica štirikolesnika zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v ograjo. Huje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, ugotovili pa so, da voznica nima vozniška dovoljenja za to kategorijo vozil.

Zasegli orožje in naboje

Prepoznate zaseženi puški? (Foto: PP Trebnje)

Policisti PP Trebnje so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in na območju Višnje Gore opravili hišno preiskavo pri 64-letnemu moškemu. Pri preiskavi so našli dve lovski puški (šibrovko in risanico z nameščenim daljnogledom) in 277 nabojev. Moškemu, ki nima ustreznih dovoljenj, so orožje in naboje zasegli. Prav tako so mu zasegli okoli 300 g posušenih rastlinskih delcev konoplje. Po opravljeni kategorizaciji orožja in preliminarnem testu rastlinskih delcev bo zoper kršitelja uveden prekrškovni postopek po določilih Zakona o orožju in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Policisti izvor orožja še ugotavljajo in pozivajo vse, ki bi puški prepoznali, da se zglasijo na Policijski postaji Trebnje ali jih pokličejo na številko 07 346 27 00.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je v Črnomlju nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel mobilni telefon. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Policisti PP Krško so bili obveščeni, da naj bi v popoldanskih urah v Leskovcu pri Krškem nekdo skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odnesel denar.

V Zalokah na območju PP Krško je nekdo s strehe pomožnega objekta potrgal bakrene žlebove.

V Brezju sta se stepli

Nekaj pred 20. uro so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Brezje, kjer je prišlo do pretepa med 20-letno in 57-letno žensko. Obe udeleženki sta bili lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Kar nekaj razgrajačev pridržali

Nekaj pred 17. uro so policiste poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi ženska kršila javni red in mir z vpitjem in žaljenjem osebja. 34-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomirila in ni upoštevala ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.

Klic na pomoč so iz gostinskega lokala okoli 18.30 prejeli tudi brežiški policisti. 35-letni kršitelj, ki je žalil goste in jim grozil, se kljub opozorilom policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Okoli 21. ure so novomeški policisti posredovali v naselju Prapreška pot, kjer je prišlo do pretepa med dvema kršiteljema. 30-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril, odpeljali so ga v prostore za pridržanje in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

V minuli noči je na terasi gostinskega lokala v Krškem pijan moški s kričanjem motil javni red in mir in razmetaval stole. 52-letni kršitelj se ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Čatež, Jesenice) izsledili in prijeli 35 državljanov Maroka, sedem državljanov Kube, šest državljanov Irana, pet državljanov Bangladeša, tri državljane Indije, dva državljana Pakistana, dva državljana Alžirije in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 280 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru in štiri kršitelje pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

