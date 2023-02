V 104. letu umrl partizan Stanko Kušljan iz Šentjerneja

22.2.2023 | 13:20

Stanko Kušljan je na prireditve rad prišel v partizanski obleki.

Šentjernej - Le dobre tri mesece pred 104. rojstnim dnem je včeraj preminil Stanko Kušljan iz Šentjerneja, partizan, prvoborec, nosilec partizanske spomenice 1941 in številnih drugih visokih odlikovanj ter dolgoletni član Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Pred dnevi smo poročali, da je prejel listino ZZB NOB Slovenije kot najvišje priznanje za osebni prispevek k veličini narodnoosvobodilnega boja in širjenju resnice o njem, pa jo je v njegovem imenu prevzel sin. Stankovo zdravstveno stanje namreč ni bilo več dobro.

Kot 23-letnik v partizane

Stanko Kušljan je bil najstarejši Šentjernejčan.

103-letni Stanko Kušljan je bil najstarejši Šentjernejčan in eden najstarejših Slovencev. Rodil se je 30. maja 1919. Izučil se je za krojača in nekaj časa je delal v Višnji Gori, ko pa je šel služit vojaški rok, se je začela vojna. Šel je domov in se kmalu pridružil organizaciji OF. Pomagal je pri zbiranju orožja in druge vojaške opreme za partizanski boj. 9. marca 1942 je stopil v Novomeško četo, nato v Gorjanski bataljon na Kočevskem, potem pa je bil v Cankarjevi brigadi.

Med vojno je bil na Hrvaškem leta 1944 tudi hudo ranjen.

Stanko Kušljan je tri desetletja vodil krajevno organizacijo ZZB za vrednote NOB Šentjernej. Je nosilec visokega vojaškega in civilnega odlikovanja, partizanske spomenice 1941, dobitnik medalje za hrabrost in številnih drugih priznanj.

Delal v Iskri, vodil KS, KO ZZB za vrednote NOB Šentjernej

Po vojni je bil zaposlen v ljudski milici, dejal je tudi v šentjernejski Iskri, bil četrt stoletja predsednik krajevne skupnosti Šentjernej, tri desetletja je vodil krajevno organizacijo ZZB za vrednote NOB Šentjernej, manjkal ni niti v gasilskih vrstah. Kot upokojenec je bil vseskozi aktiven, redno se udeležuje borčevskih spominskih slovesnosti na Javorovici in drugod.

»Njegovi številni nastopi v javnosti so bili usmerjeni v trajno prizadevanje in ohranjanje pomena partizanskega boja in zmage nad nacifašizmom. Zvesto zagovarja tovarištvo, medsebojno spoštovanje, poštenje in solidarnost ter te vrednote nesebično prenaša na mlajše,« o njem pravi Matjaž Zagorc, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej.

Stanko Kušljan je vseskozi živel v Šentjerneju, kjer sta si z ženo Jožefo ustvarila družino. Poročena sta bila skoraj 60 let, a zdaj je bil že nekaj časa vdovec. Zanj sta lepo skrbela oba sinova, Stanko in Darinko, razveseljevali so ga štirje vnuki in že mnogi pravnuki in najbolj je bil vesel družinskih srečanj.

Vseskozi je tudi veliko bral, sledil je družbeno-političnemu dogajanju, tako da mu ni bilo nikoli dolgčas.

V priponki si lahko preberete intervju s Stankom Kušljanom ob njegovi 100-letnici za Dolenjski list, v katerem je povedal marsikaj zanimivega.



Besedilo in foto: L. Markelj