Letošnje naložbe Term Čatež in Term Krka

23.2.2023 | 07:45

Krkin kompleks v Strunjanu. (Foto: arhiv; Terme Krka)

Terme Čatež (Foto: arhiv; Terme Čatež)

Slovenska naravna zdravilišča, ki so lani uspešno poslovala, za letos načrtujejo več investicij v prenovo in izgradnjo novih zmogljivosti, so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Kot so poudarili, zdravilišča pri tem dajejo posebno pozornost tudi trajnostnemu razvoju in področju rabe geotermalne energije.

V Termah Čatež za letošnjo poletno sezono načrtujejo posodobitev prometne infrastrukture in obnovo otroških igral v kampu Terme Village, obnovo Gusarske vasi in ureditev javne razsvetljave ter parkirišč za goste. Dokončali bodo tudi krožno kolesarsko in sprehajalno pot okoli ter in s tem, kot so pojasnili v Termah Čatež, še dodatno zagotovili protipoplavno zaščito celotnega kompleksa.

Trenutno izvajajo obnovitvena dela v Savna parku, ki je del zimske Termalne riviere. Po njihovih navedbah gre za celovito prenovo vseh savn, interierja in zunanje terase. Za drugo polovico leta pa načrtujejo povečanje in posodobitev savn, fitnes centra ter obnovo garderob in sanitarij v hotelu Terme.

V Termah Krka, kjer so lani največ sredstev za investicije namenili prenovi turističnega kompleksa Laguna v Strunjanu, bodo letos nadaljevali s prenovami v Talasu Strunjan. Do sredine aprila bodo obnovili zunanji bazen z morsko vodo v hotelu Svoboda in manjši bazen v notranjosti. Načrtujejo pa tudi obnovo restavracije v omenjenem hotelu in spodnje nadstropje vile Park, s čimer bodo pridobili nekaj novih sob.

STA; M. K.