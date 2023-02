V Črnomlju krepitev podjetniškega okolja - Adria Dom bo gradila, širila se bosta Akrapovič in Livar ...

23.2.2023 | 11:30

Foto: arhiv; Občina Črnomelj

Črnomelj - V Občini Črnomelj so zadnja leta v razvoj infrastrukture v poslovni coni Tris Kanžarica vložili nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Glavni namen tega je bil razvoj tamkajšnjega podjetništva in zagotovitev prostora za širitev družbe Adria Dom. V omenjeni coni in še nekaj črnomaljskih podjetjih sicer pripravljajo več naložb za širitev proizvodnje.

Gre za posledico vlaganja v krepitev črnomaljskega podjetniškega okolja, ki postaja vse bolj privlačno, je črnomaljski župan Andrej Kavšek ocenil na nedavni novinarski konferenci.

Kot je pojasnil, se v Črnomlju obeta več večjih podjetniških naložb. Za največjo je označil novo proizvodno halo površine nekaj manj kot 7000, ki jo bo podjetje Adria Dom zgradilo v Kanižarici in poleg te še novo upravno stavbo.

V omenjeni poslovni coni se obetajo še naložbe v gradnjo proizvodnih zmogljivosti podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo fotovoltaičnih panelov, briketov za kurjavo in masivnih lesenih hiš.

Širitev proizvodnje po županovih besedah načrtujejo tudi v črnomaljski tovarni podjetja Akrapovič, kjer gradijo povezave med proizvodnimi halami, novo skladišče in garderobe. Širil se bo tudi črnomaljski obrat Livarja, "kjer ugotavljajo, da je lokacija v Črnomlju bolj perspektivna in primerna za širitev proizvodnje", je dodal.

Omenjena podjetja po županovih podatkih poslujejo dobro, posebno pa ga veseli, da je Črnomlju v ospredje prišla ponudba delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter da pri visoko izobraženemu kadru ni več zaznati odpora do preselitve v Črnomelj.

Opremljanje poslovne cone Tris Kanižarica želijo sicer nadaljevati. Gre predvsem za ureditev cestnih povezav, kanalizacijske infrastrukture, javno razsvetljavo in vodovod. V Črnomlju se zadnja leta trudijo tudi v smeri krepitve kakovosti bivanja, to vse pa "prispeva k privlačnosti črnomaljskega življenjskega in podjetniškega okolja", je povzel Kavšek.

V poslovni coni Tris Kanižarica bodo sicer aprila stekla gradbena dela za nadaljevanje njenega urejanja. Gre za projekt urejanja ekonomsko-poslovno infrastrukture oz. za njegov tretji del v skupni vrednosti nekaj manj kot 1,44 milijona evrov. Občina bo dobrih 940.000 evrov zanj dobila iz državnega načrta za okrevanje in odpornost. Preostanek naložbenega denarja bodo zagotovili v občinskem proračunu, so potrdili na črnomaljski občini.

Gre za urejanje degradiranega zemljišča nekdanjega rudniškega območja v Kanižarici, kjer se je razvila črnomaljska poslovna cona. Glavni vzrok za prijavo na razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture v okviru državnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je objavilo gospodarsko ministrstvo, pa je jasno izraženo zanimanje podjetij za tamkajšnja zemljišča, so še dejali na črnomaljski občini.

STA; M. K.