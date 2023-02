Mateja Povhe sprejela Bloudkovega nagrajenca Alojza Radlja

23.2.2023 | 09:20

Trebnje - »Posameznike, ki s svojim delom in odnosom spreminjajo življenje v lokalnem okolju, njihova prizadevanja pa prepoznajo tudi drugje, bom z veseljem vedno povabila na kavo in pogovor,« je po včerajšnjem srečanju s prejemnikom Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu Alojzem Radljem povedala trebanjska županja Mateja Povhe.

Alojz Radelj je prišel v Trebnje kot učitelj športne vzgoje konec leta 1981 in že naslednje leto je organiziral rokometni krožek na šoli, leta 1983 pa je bil eden izmed ustanoviteljev rokometnega klub. Bil je ne samo učitelj, ampak tudi trener in velik promotor rokometa. S somišljeniki je sestavil ambiciozno ekipo, ki je klub pripeljala v 1. ligo, v njem pa je v štirih desetletjih opravljal več funkcij. Septembra lani je rokometni klub kot prvega upokojil dres Alojza Radlja s številko 13. Gledalci TV Vaš kanal so ga ob tej priložnosti izbrali za osebnost septembra. »Priznanje za minulo delo na športnem področju, tako v rokometu kot tudi v šolskem športu in še kakšne druge stvari sem počel. In pa ena taka lepa gesta tako lokalne skupnosti kot na nivoju države, da se prepoznajo tisti, ki uspešno prinesejo k razvoju športa pa tudi športne kulture v tem prostoru,« je po srečanju povedal Alojz Radelj.

Županja Občine Trebnje Mateja Povhe pa je dodala: »Alojz Radelj je človek, ki je od začetkov živel z rokometom v naši občini in je nepogrešljivo povezan z njegovim napredkom. Skupaj z ostalimi je zaslužen, da je klub danes tako prepoznaven in da ga odlikujejo vrhunski dosežki. Športu in rekreaciji moramo sicer posvetiti še več pozornosti, saj je pomemben za vsestranski razvoj otrok in mladostnikov, za vse pa nujen del zdravega življenjskega sloga.«

Občinski svet je tako, kot sporočajo s trebanjske občine, na zadnji redni seji sklenil, da na področju športa iz občinskega proračuna sofinancira programe za otroke in mladino v dveh društvih, ki delujeta v javnem interesu. Rokometni klub Trimo Trebnje bo tako prejel dobrih 105 tisočakov, Nogometni klub Trebnje pa 73 tisoč evrov, hkrati pa bo občina članski ekipi RK Trimo Trebnje zagotovila dodatnih 35 tisoč evrov. Poleg tega denarja bo občina prek javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letošnjem letu razdelila še skoraj 60 tisoč evrov. V občini sicer deluje 24 športnih društev in klubov, najštevilčnejša pa sta ravno rokometni, ki združuje 272 rokometašev in rokometašic različnih starosti, in nogometni z 267 vadečimi otroci in mladino, še sporočajo iz Trebnjega.

