Danes težave z vodo in elektriko

23.2.2023 | 07:00

Uporabnike pitne vode na območju Senovega in Brestanice obveščajo, da bo danes od 9. do 13. ure motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu (prevezave na novozgrajeni vodovod).

Na območju Senovega bo voda prekinjena na Tomšičevi ulici (HŠ od 2a-4b), Titovi cesti (HŠ od 1-75), Cankarjevi cesti ter Bohoričevi cesti.

V Brestanici pa na Cesti prvih borcev, Cesti izgnancev, Hlebčevi ulici, Na Dorcu, Kozjanski cesti, Likarjeva ulici, Vrtni ulici, Elektrarniški ulici, Lovski cesti, Cesti na ribnik, Stolovniku (en del), Trgu, Šutni, Kantalonu.

Občasno lahko pride do motenj tudi na ostalih ulicah.

Uporabnikom komunala priporoča, da pred prvo ponovno uporabo pitne vode opravijo izpiranje internih instalacij, tako da na vseh pipah pustijo teči vodo tako dolgo, da se zbistri.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA, TP G.C. OTOVEC, TP LOKVE, TP LOKVE 2, TP USER, TP ZAJČJI VRH(ČR);

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD NESTOPLJA VAS, TP NESTOPLJA VAS, TP BREZJE PRI SEMIČU, TP PUGLED, TP BRSTOVEC;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, TP URBANOV HRIB, TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, izvod 3. PROTI MIZARJU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.